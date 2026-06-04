Everest: guida alpina dispersa ritrovata viva dopo 6 giorni

Una guida alpina dispersa sul Monte Everest dal 30 maggio scorso è stata ritrovata viva questa mattina, dopo sei giorni di ricerche. La notizia è stata confermata all’agenzia AFP da funzionari locali. Secondo quanto riferito da un alpinista di 8K Expeditions, la società che ha coordinato le operazioni di soccorso, l’uomo – cittadino nepalese – è stato individuato nei pressi del campo base da una squadra del Sagarmatha Pollution Control Committee, organizzazione locale impegnata nel tracciamento dei percorsi e nella pulizia dei rifiuti sulla montagna. È stato inviato un elicottero per trasportarlo in un ospedale di Kathmandu.

Il ritrovamento è avvenuto nella zona dell’Monte Everest, una delle aree più impervie e pericolose del massiccio himalayano, dove le condizioni meteorologiche e l’altitudine rendono particolarmente complesse le operazioni di soccorso.