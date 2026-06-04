Fehmarnbelt, apertura a tappe: il tunnel verso la Danimarca partirà con auto e camion, treni solo dopo

Il tunnel di Fehmarn verso la Danimarca, infrastruttura strategica lunga 18 chilometri sotto il Mar Baltico, non entrerà in funzione fin da subito nella sua configurazione completa. L’opera sarà infatti inaugurata in due fasi, con una prima apertura riservata al traffico stradale e una seconda fase dedicata alla messa in servizio delle gallerie ferroviarie. La novità riguarda uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti del Nord Europa: il collegamento fisso Fehmarnbelt, destinato a unire in modo stabile l’isola tedesca di Fehmarn con la Danimarca, modificando i tempi di percorrenza e l’organizzazione dei flussi tra i due Paesi.

Apertura iniziale riservata ad auto e camion

Secondo quanto annunciato dalla società danese di costruzione Sund & Bælt, la prima fase dell’inaugurazione sarà limitata ad auto e camion. Il traffico su strada potrà quindi utilizzare il tunnel prima che l’intera infrastruttura sia disponibile anche per i collegamenti ferroviari.

Le gallerie ferroviarie saranno invece liberate e rese operative in un secondo momento. La scelta comporta una partenza parziale dell’opera, con l’obiettivo di consentire l’utilizzo del collegamento stradale prima del completamento delle condizioni necessarie alla piena operatività ferroviaria.

Il nodo ferroviario sul lato tedesco

Il differimento della piena apertura è legato al mancato completamento in tempo utile del collegamento ferroviario e del tunnel di accesso sul lato tedesco. È questo il punto indicato da Sund & Bælt per giustificare la decisione di procedere con un’inaugurazione progressiva.

La società danese ha spiegato che il collegamento ferroviario e le opere di accesso in Germania non saranno conclusi nei tempi necessari per permettere l’apertura simultanea di tutte le componenti del tunnel Fehmarnbelt. Di conseguenza, la parte stradale dell’infrastruttura sarà avviata prima, mentre quella ferroviaria seguirà in una fase successiva.

Nuovo cronoprogramma in arrivo per il Fehmarnbelt

Sund & Bælt ha annunciato che presenterà a breve un nuovo cronoprogramma per il collegamento fisso Fehmarnbelt. Il calendario aggiornato dovrà chiarire i tempi delle due fasi di apertura e definire con maggiore precisione quando il tunnel potrà funzionare anche per il traffico ferroviario.

L’ultima stima disponibile indicava che l’inaugurazione dell’infrastruttura nel Mar Baltico non avverrà prima del 2031. Il nuovo programma atteso dalla società danese servirà quindi a ridefinire le tappe operative di un progetto che, pur procedendo verso l’apertura, non sarà immediatamente disponibile in tutte le sue funzioni.

Apertura completa non prima del 2031

La notizia centrale riguarda quindi lo slittamento della piena operatività del collegamento Fehmarnbelt. Il tunnel non sarà inaugurato da subito nella sua configurazione definitiva, ma entrerà in funzione gradualmente, con una prima fase stradale e una seconda fase ferroviaria.

In base all’ultima stima, l’apertura dell’infrastruttura nel Mar Baltico non è prevista prima del 2031. Fino alla presentazione del nuovo cronoprogramma da parte di Sund & Bælt, resta confermato il quadro di un’inaugurazione progressiva, condizionata dai tempi di completamento del collegamento ferroviario e del tunnel di accesso sul lato tedesco.