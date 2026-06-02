Festa della Repubblica Italiana: oggi Google festeggia il traguardo con un Doodle

Oggi 2 Giugno la homepage del motore di ricerca più famoso del web si veste con i colori della bandiera tricolore per omaggiare una data fondamentale per la storia del nostro Paese, ovvero la Festa della Repubblica Italiana. In occasione degli 80 anni dalla nascita della nazione democratica, il classico logo aziendale cede il passo a un’animazione evocativa e patriottica che accoglie gli utenti in ogni ricerca. Un cielo azzurro intenso solcato da candide nuvole fa da sfondo a un’asta dorata su cui sventola fiera la bandiera verde, bianca e rossa, mentre le lettere Google prendono forma in modo soffice e delicato, quasi mimetizzandosi tra le nuvole. Si tratta di un omaggio visivo semplice e al tempo stesso potentissimo, che accoglie milioni di internauti fin dalle prime ore del mattino, ricordando a chiunque navighi in rete l’importanza di questo traguardo e il profondo legame tra la memoria storica condivisa e la grande modernità della comunicazione digitale.

Il tricolore sventola sulla pagina principale del web

L’iniziativa di dedicare la vetrina principale di internet a questa ricorrenza conferma l’attenzione per gli eventi che hanno plasmato l’identità culturale e sociale del nostro territorio. Il 2 giugno del 1946 rappresenta infatti lo spartiacque definitivo tra un passato drammatico e un futuro di ricostruzione democratica, e vederlo celebrato oggi, a 80 anni esatti di distanza, attraverso un’illustrazione così d’impatto assume un valore davvero speciale.

L’animazione del tricolore accarezzato dal vento cattura perfettamente quello spirito di libertà, di unione e di appartenenza che anima le piazze fisiche di tutta la penisola durante le celebrazioni ufficiali. Chiunque acceda alla barra di ricerca viene immediatamente trasportato nell’atmosfera della ricorrenza, unendo idealmente l’immenso pubblico virtuale ai cittadini che assistono fisicamente alle tradizionali parate e alle cerimonie istituzionali in giro per l’Italia.