Forte terremoto 6.2 al largo delle Isole Curili: analisi approfondita di un evento sismico nel cuore del Pacifico | DATI e MAPPA

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione est delle Isole Curili il 7 giugno 2026 alle 10:41:59 UTC, le 12:41 in Italia, con epicentro localizzato alle coordinate geografiche 49.899°N, 157.380°E e una profondità di 35 km, secondo i dati preliminari diffusi dal National Earthquake Information Center (NEIC) della USGS. L’evento è avvenuto circa 124 km a sud-est di Severo‑Kuril’sk (Russia) e a distanze maggiori da centri come Vilyuchinsk, Petropavlovsk‑Kamchatsky e Yelizovo, senza che al momento siano state segnalate conseguenze umane o materiali significative.

Il sisma è stato caratterizzato da una localizzazione con incertezza orizzontale di 9.0 km e verticale di 1.9 km, e parametri come Nph = 96, Dmin = 358.1 km, Rmss = 0.97 s e Gp = 109° indicano un evento con buona qualità di rilevamento.

Il contesto geologico: faglie, subduzione e attività sismica

La zona intorno alle Isole Curili è parte integrante dell’arco Kuril‑Kamchatka, un segmento estremamente attivo del cosiddetto Cintura di Fuoco del Pacifico, dove la placca Pacifica si immerge sotto la placca di Okhotsk con un movimento continuo che genera tensioni e deformazioni della crosta terrestre. È proprio in questo contesto di subduzione attiva che si formano sia terremoti superficiali di interfaccia, sia eventi più profondi legati a faglie interne alla placca in subduzione. La catena delle Curili, con circa cento vulcani di cui molti attivi, testimonia l’intensa attività geodinamica della regione.

Questo complesso sistema tettonico rende la regione una delle più sismogenicamente attive al mondo, con frequenti terremoti di magnitudo elevata generati sia lungo la faglia di subduzione principale, sia su strutture interne della placca stessa.

Rischio sismico nella regione delle Curili: tra passato e futuro

La storia sismica dell’arco delle Curili è ricca di eventi di grande rilievo, molti dei quali hanno superato la magnitudo 8. Uno dei più significativi è stato il devastante terremoto del 13 ottobre 1963 di magnitudo 8.5, che generò uno tsunami osservato in vaste aree dell’Oceano Pacifico. Analogamente, la sequenza del 2006‑2007 ha visto importanti scosse di magnitudo superiore a 8 che documentano la capacità di questa faglia di produrre eventi estremamente potenti e complessi.

Tali eventi storici sottolineano come la minaccia sismica nella zona delle Isole Curili non sia limitata a scosse moderate, ma includa anche terremoti di grande energia con potenziale di generare tsunami e impatti su vaste aree dell’oceano.

Il quadro del rischio attuale

Anche se il terremoto di Magnitudo 6.2 di oggi non è tra i più forti registrati in questa regione, esso conferma la naturale dinamicità sismica dell’arco di subduzione e la continua accumulazione di stress nelle rocce. L’insieme delle faglie presenti e l’attività tettonica di subduzione rappresentano un fattore costante di rischio, soprattutto per le comunità costiere che vivono lungo il margine pacifico russo e giapponese.

Mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi e sull’evoluzione sismica dell’area è fondamentale per comprendere meglio l’interazione tra le strutture geologiche profonde che generano questi fenomeni e le possibili implicazioni per le comunità e gli ecosistemi.