Terremoto in Calabria: scossa magnitudo 6.2 nella notte, panico al Sud Italia. Convocata unità di crisi della protezione civile a Roma

La terra ha tremato con straordinaria violenza nel cuore della notte, gettando nel panico milioni di cittadini in tutto il Centro/Sud Italia. Il fortissimo terremoto che ha colpito la Calabria si è verificato esattamente alle ore 00:12 di questa notte, 2 giugno 2026, nel giorno della Festa della Repubblica, cogliendo la popolazione nel sonno o durante i primi momenti di riposo. La percezione del sisma è stata nitida e prolungata, caratterizzata da un movimento ondulatorio che ha fatto sussultare le abitazioni e oscillare vistosamente gli arredi a due riprese, con una breve pausa di pochi secondi. Immediatamente si è scatenata un’ondata di apprensione collettiva che ha spinto moltissima gente a riversarsi in strada, specialmente nelle province calabresi e siciliane, dove il tremore è stato avvertito con maggiore intensità. Le piazze e le strade delle principali città si sono rapidamente riempite di famiglie spaventate, mentre i centralini delle forze dell’ordine e della Protezione Civile venivano sommersi da migliaia di telefonate di cittadini terrorizzati.

I dati ufficiali INGV e la localizzazione dell’epicentro

Il quadro tecnico dell’evento è stato chiarito nel giro di pochi minuti grazie al monitoraggio costante della Sala Sismica di Roma. I dati ufficiali INGV hanno stabilito che si è trattato di un terremoto magnitudo 6.2, un valore energetico decisamente elevato e potenzialmente distruttivo. I sismologi hanno localizzato l’epicentro al largo di Paola, nota località situata sulla costa tirrenica della Calabria in provincia di Cosenza. Nonostante l’epicentro sia stato individuato nel cosentino, il risentimento sismico ha mostrato un’estensione geografica macroscopica, propagandosi a raggiera lungo l’intera penisola italiana e superando i confini regionali. Il sisma è stato infatti avvertito distintamente da Roma fino a Catania, passando per l’intera Campania e la Puglia, con un forte risentimento sismico a Napoli, Salerno, Taranto, Lecce, Bari, configurandosi come uno degli eventi sismici più capillarmente avvertiti degli ultimi anni in Italia.

Convocata l’Unità di Crisi della protezione civile a Roma

La Protezione Civile informa che la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. L’ente comunica che sono in corso le verifiche. Il Capo Dipartimento Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.

L’effetto salvifico della straordinaria profondità ipocentrale

Se da un lato la magnitudo ha spaventato l’intera nazione, dall’altro i parametri strutturali del sisma hanno evitato una vera e propria catastrofe umanitaria. I rilevamenti strumentali hanno infatti evidenziato un ipocentro fortunatamente molto profondo, localizzato a ben 247.1km di profondità sotto il fondale marino. Questa immensa distanza verticale dalla superficie terrestre rappresenta la chiave di lettura fondamentale per comprendere la dinamica dell’evento. Quando un sisma si origina a centinaia di chilometri nel sottosuolo, la colonna di roccia sovrastante funge da enorme scudo naturale. La straordinaria profondità ha drasticamente attutito la risalita delle onde sismiche in quota, smorzandone l’accelerazione distruttiva prima che queste potessero investire le infrastrutture e i centri abitati. Di contro, la grande profondità ha permesso alle onde sismiche di propagarsi orizzontalmente su un’area vastissima, spiegando il motivo per cui il tremore sia stato percepito persino nella Capitale e nella Sicilia orientale.

Per capire questo fenomeno possiamo immaginare la Terra come una gigantesca cassa di risonanza, dove la profondità della scossa cambia completamente il modo in cui l’energia raggiunge noi umani. Quando si verifica un terremoto superficiale, la frattura della roccia avviene a pochissimi chilometri sotto i nostri piedi: è come se una bomba esplodesse appena sotto il pavimento di casa, scaricando tutta la sua forza grezza e distruttiva direttamente sulle città sovrastanti, ma esaurendo la sua spinta distruttiva nel giro di un raggio limitato poiché le onde incontrano una crosta terrestre superficiale molto fratturata che le attenua rapidamente in senso orizzontale. Al contrario, in un terremoto profondo, l’energia viene liberata nelle viscere del pianeta, a centinaia di chilometri di profondità. Durante il lunghissimo viaggio verso l’alto, le onde sismiche devono attraversare una colonna di roccia immensa, compatta e caldissima, che funge da vero e proprio scudo naturale, assorbendo le frequenze più brevi e violente e “smussando” il potenziale distruttivo della scossa; tuttavia, proprio perché la sorgente si trova così in basso, il cono d’irraggiamento dell’energia si allarga a dismisura man mano che risale verso la superficie, esattamente come la luce di un faro posizionato molto lontano che riesce a illuminare una pianura sterminata. Il risultato è un risentimento geografico colossale che fa oscillare i lampadari a distanze siderali, ma senza mai possedere l’accelerazione necessaria a far crollare gli edifici.

I Vigili del fuoco della Calabria confermano: grande paura ma nessun danno

I Vigili del Fuoco della Calabria comunicano con una nota ufficiale che sono numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso correlate all’evento sismico. La situazione è sotto costante monitoraggio.

Perché i terremoti profondi sono meno dannosi per l’uomo

La geologia ci insegna che la pericolosità di un evento sismico non dipende esclusivamente dalla sua magnitudo, ma è intimamente legata alla vicinanza dell’ipocentro alla superficie. Nel caso del terremoto di questa notte, siamo di fronte a una tipologia di fenomeni noti come terremoti profondi o intermedi, che risultano essere intrinsecamente meno dannosi per i manufatti umani. Gli esperti confermano che è probabile che non ci siano danni significativi a edifici o feriti, proprio in virtù dei 247.1 chilometri di spessore terrestre che hanno assorbito l’impatto originario. Per fare un paragone drammatico, se un terremoto di magnitudo 6.2 fosse stato superficiale, ovvero con un ipocentro localizzato tra i 5 e i 10 chilometri di profondità come purtroppo spesso avviene lungo la catena appenninica, le conseguenze sarebbero state tragiche, con crolli generalizzati, devastazioni strutturali e un pesante bilancio in termini di vite umane. Fortunatamente, la natura profonda di questa scossa ha salvato il territorio da uno scenario spettrale.

Il meccanismo tettonico del basso Tirreno e l’antico oceano della Tetide

Dal punto di vista geodinamico, l’area del basso Tirreno è un laboratorio naturale unico al mondo, caratterizzato da dinamiche tettoniche estremamente affascinanti e complesse. I terremoti profondi che si verificano in questo settore marittimo sono il risultato del processo di subduzione della litosfera ionica che sprofonda al di sotto dell’arco calabro. Questa placca oceanica inabissata rappresenta l’ultimo lembo superstite dell’antico oceano della Tetide, un bacino marino preistorico che milioni di anni fa separava il continente africano da quello euroasiatico. Oggi, questa immensa porzione di crosta fredda e rigida continua a scivolare verticalmente nel mantello terrestre, creando una sorta di piano inclinato sotterraneo chiamato piano di Wadati-Benioff. Quando la roccia della Tetide, ormai spinta a grandissima profondità, si frattura sotto l’effetto delle immani pressioni del mantello, genera eventi sismici violenti ma confinati nel sottosuolo profonde, esattamente come accaduto questa notte al largo delle coste cosentine.

I precedenti storici dei grandi terremoti nel Tirreno profondo

La storia sismologica del basso Tirreno è ricca di eventi analoghi, alcuni dei quali persino più energetici rispetto a quello registrato nelle scorse ore. La letteratura scientifica ricorda infatti diversi precedenti storici nell’area, con terremoti profondi che hanno raggiunto magnitudo vicine o uguali a 7.0, dunque sensibilmente più forti del sisma attuale. Tra gli eventi più rilevanti del secolo scorso e dei decenni successivi si annoverano le grandi scosse del 1938 e del 1954, capaci di sprigionare un’energia spaventosa nel cuore della terra ma che, proprio come avvenuto oggi, non produssero danni rilevanti sulla terraferma a causa dell’ipocentro situato a quasi trecento chilometri di profondità. Questi precedenti confermano la natura sistematica del fenomeno sismico nel Tirreno meridionale e offrono un elemento di ulteriore rassicurazione per la popolazione, dimostrando come la Terra possa liberare enormi tensioni geometriche nel sottosuolo profondo senza che questo si traduca necessariamente in un pericolo immediato per la vita delle comunità in superficie.