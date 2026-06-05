Frana sulla provinciale a Positano: tragedia sfiorata, centinaia di persone isolate

Nel primo pomeriggio di oggi, si è verificata una frana a Positano (Salerno), lungo la strada provinciale che collega il centro di Positano alle frazioni collinari di Montepertuso e Nocelle, provocando la completa interruzione della viabilità e isolando centinaia di persone tra residenti e turisti. Dal costone roccioso sovrastante la strada sono crollati grossi blocchi e detriti che hanno invaso l’intera carreggiata, in prossimità del semaforo installato da anni proprio a causa dell’instabilità del versante. Solo per una fortunata coincidenza il crollo non si è trasformato in tragedia. Al momento del distacco, infatti, non transitavano né automobili né pedoni lungo quel tratto di strada particolarmente frequentato, soprattutto in questo periodo dell’anno caratterizzato da una forte presenza turistica. Le abitazioni e le attività del luogo risultano al momento isolate e sono state sospese le corse del servizio pubblico di trasporto interno.

Le immagini del crollo mostrano l’entità della frana e la pericolosità della situazione. Sul posto sono attesi i Vigili del Fuoco per le operazioni di verifica e rimozione del materiale franoso, mentre l’accesso a Montepertuso e Nocelle resta completamente interdetto. La chiusura totale della strada sta causando notevoli disagi a quasi un migliaio di persone tra residenti e visitatori che si trovano nelle due frazioni alte della città. Il traffico è stato immediatamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia e la viabilità resterà sospesa fino al completamento delle verifiche tecniche e alla messa in sicurezza dell’area.