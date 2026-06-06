Fuoristrada sotto le Stelle: motori, astronomia e Missione Artemis II a Sarzana

Sabato 20 giugno 2026, presso l’Area Test Sarzana Fuoristrada, in Via Ghiarettolo a Sarzana, località San Lazzaro – Campo Sportivo Cristoni, si terrà l’evento “Fuoristrada sotto le Stelle”, una serata originale che unirà il mondo del fuoristrada, la divulgazione scientifica e l’osservazione del cielo. L’iniziativa è organizzata dal Sarzana Fuoristrada Club 4×4 in collaborazione con l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, insieme a MSP Italia e UISP Sport per Tutti. L’evento aprirà alle ore 17.00 con percorsi nell’area test a bordo dei fuoristrada, accompagnati dagli istruttori del Sarzana Fuoristrada Club 4×4. Una proposta pensata per far vivere al pubblico un’esperienza dinamica e coinvolgente, adatta a famiglie, curiosi e appassionati del settore.

Le attività

A partire dalle ore 21.00 spazio alla divulgazione astronomica con un approfondimento dedicato alla Missione Artemis II, il nuovo grande passo dell’esplorazione umana verso la Luna. I relatori Claudio Cosci e Silvia Beghi accompagneranno il pubblico tra curiosità, traguardi e prospettive della missione, raccontando il ritorno dell’uomo verso lo spazio profondo e le tecnologie che renderanno possibile la nuova era dell’esplorazione lunare.

Durante la serata l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini metterà a disposizione personale qualificato e attrezzature astronomiche per l’osservazione del cielo, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire le meraviglie dell’Universo attraverso telescopi e spiegazioni guidate. Sono inoltre previsti un laboratorio dedicato ai più piccoli e un servizio food truck attivo per tutta la durata dell’evento.

La serata è a numero chiuso. I biglietti sono disponibili su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1990160315076?aff=oddtdtcreator

Costo della serata: 15 euro, con riduzioni per bambini accompagnati da adulti secondo le modalità indicate in fase di prenotazione.