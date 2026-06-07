Germania, incendio nella torre di controllo: sospese le operazioni di volo all’aeroporto di Monaco

Un incendio è scoppiato nella torre di controllo dell’aeroporto di Monaco di Baviera. La torre è stata evacuata. Secondo le informazioni riportate da Bayerischer Rundfunk, le operazioni di volo sono state parzialmente sospese dalle 20.33. Al momento non sono ancora disponibili informazioni su eventuali danni, feriti o sulle possibili cause dell’incendio.

AGGIORNAMENTO

“Le operazioni di volo sono riprese. Le operazioni di volo sono riprese alle 22:15, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Potrebbero verificarsi ancora ritardi e limitazioni”, annuncia il sito della società di gestione dello scalo.