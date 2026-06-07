Giappone, il cielo si oscura a Kagoshima: la cenere del vulcano Sakurajima ricopre la città | VIDEO

Una fitta coltre grigiastra ha avvolto nelle ultime ore la città di Kagoshima, nel Sud del Giappone. Le immagini a corredo dell’articolo potrebbero far pensare a una tempesta di sabbia o a un evento meteorologico estremo, ma la realtà è diversa: si tratta di cenere vulcanica emessa dal vulcano Sakurajima, uno dei più attivi del Paese. L’eruzione più recente ha generato una colonna eruttiva capace di disperdere grandi quantità di materiale fine nell’atmosfera, che successivamente si è depositato su vaste aree urbane della città e dei dintorni. La cenere vulcanica, composta da frammenti minuscoli di roccia e vetro vulcanico, può ridurre la visibilità, rendere scivolose le strade e creare disagi alla circolazione.

Il Sakurajima, situato nella baia di Kagoshima, è noto per la sua attività frequente e per le eruzioni di tipo esplosivo che, pur generalmente di media intensità, producono regolarmente ricadute di cenere sulla popolazione locale. Per questo motivo, l’area è costantemente monitorata dalle autorità meteorologiche e vulcanologiche giapponesi. A Kagoshima la convivenza con il vulcano è parte della vita quotidiana: scuole, abitazioni e infrastrutture sono progettate tenendo conto della caduta di cenere, e la popolazione è abituata a misure di prevenzione come mascherine, protezioni per i veicoli e sistemi di allerta rapida.