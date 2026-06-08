Giornata Mondiale degli Oceani: oggi si celebra la nostra principale fonte di vita

Oggi 8 giugno il mondo intero riflette sull’importanza dell’elemento più abbondante e prezioso che abbiamo a disposizione, celebrando la Giornata Mondiale degli Oceani. Questa ricorrenza rappresenta un momento di profonda riflessione sullo stato di salute delle estese masse d’acqua che ricoprono quasi il 71% della superficie del nostro pianeta, estendendosi per circa 360 milioni di km quadrati. In un’epoca segnata da cambiamenti climatici e da uno sfruttamento intensivo delle risorse naturali, dedicare 24 ore alla sensibilizzazione pubblica diventa un obbligo morale per le attuali generazioni. L’obiettivo primario di questa giornata consiste nell’informare le persone sull’impatto devastante che le disattente azioni umane hanno sui delicati habitat marini, sviluppando un movimento globale per la loro protezione e unendo l’intera popolazione mondiale in un grande progetto di gestione sostenibile e consapevole.

Perché si festeggia l’8 giugno

L’idea di istituire una data specifica per onorare le acque marine è nata nel 1992 durante il Vertice della Terra tenutosi a Rio de Janeiro. In quell’occasione, i delegati canadesi proposero di creare una giornata dedicata per mettere in luce il legame indissolubile tra l’umanità e i mari. Tuttavia, la ratifica ufficiale è arrivata molto tempo dopo, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha formalmente riconosciuto l’8 giugno come data ufficiale a partire dal 2008. Da quel momento, ogni anno viene scelto un tema specifico per guidare le iniziative globali, spingendo governi, organizzazioni e cittadini a collaborare attivamente per la salvaguardia delle acque. La scelta del mese di giugno precede simbolicamente l’arrivo del Solstizio d’Estate nell’emisfero settentrionale, un periodo in cui l’interazione turistica e ricreativa tra le persone e le coste raggiunge il suo apice annuale.

Il ruolo degli oceani

In senso strettamente biologico e climatico, gli oceani rappresentano il vero polmone della Terra e il termostato globale per eccellenza. Producono circa il 50% dell’ossigeno che respiriamo grazie al fitoplancton, microscopici organismi vegetali che, sfruttando l’energia del Sole, compiono la fotosintesi rilasciando enormi quantità di ossigeno nell’atmosfera. Inoltre, le grandi masse d’acqua assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dalle attività umane, mitigando gli effetti del riscaldamento globale. Dal punto di vista climatico, le correnti marine distribuiscono il calore dai tropici verso i poli, spingendo le correnti calde dal Sud verso il Nord/Ovest e in altre direzioni, regolando in questo modo il clima di interi continenti. A livello di biodiversità, queste acque ospitano centinaia di migliaia di specie conosciute, e gli scienziati stimano che esistano ancora oltre 2 milioni di creature marine ignote, nascoste in abissi che sprofondano per oltre 10mila metri sotto il livello del mare.

L’importanza per l’umanità

Allargando la prospettiva, il ruolo degli oceani si estende ben oltre il semplice equilibrio naturale, diventando il pilastro assoluto dell’economia globale e della sicurezza alimentare. Più di 3 miliardi di persone dipendono direttamente dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento quotidiano e per assumere le proteine necessarie alla sopravvivenza. Il settore della pesca e l’acquacoltura garantiscono posti di lavoro per milioni di individui, in particolar modo nelle nazioni in via di sviluppo che basano la loro microeconomia sul mare. Dal punto di vista commerciale, le rotte navali che collegano l’Est e l’Ovest del mondo gestiscono circa il 90% del commercio globale, permettendo lo scambio di beni di consumo, tecnologia e materie prime fondamentali. Infine, l’oceano possiede un inestimabile valore culturale e psicologico, offrendo una costante fonte di ispirazione e un senso di meraviglia che accomuna le popolazioni di ogni latitudine.