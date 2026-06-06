Giove e Venere incantano il cielo serale: uno spettacolo visibile a occhi nudi | FOTO

In una serata che resterà impressa nella memoria degli appassionati di astronomia, i cittadini hanno potuto ammirare la suggestiva vicinanza tra Giove e Venere. La congiunzione, che ha catturato l’attenzione di molti osservatori, ha offerto un vero e proprio spettacolo naturale, visibile senza l’ausilio di telescopi o strumenti particolari. Le immagini inviate da Antonella Infanta testimoniano la bellezza del fenomeno, mostrando i due pianeti brillare con intensità nel cielo serale. “Ma davvero sono Giove e Venere? Meraviglia. Buona serata”, scrive Antonella, condividendo il proprio stupore e la gioia di assistere a questo evento celeste.

Un fenomeno astronomico raro e affascinante

La congiunzione tra Giove e Venere non è un evento quotidiano. Questi pianeti, visibili a occhio nudo grazie alla loro luminosità, appaiono vicini nel cielo quando le loro orbite, viste dalla Terra, si allineano temporaneamente. L’effetto è quello di due “stelle” molto luminose che sembrano quasi toccarsi, regalando uno spettacolo naturale che unisce astronomia e poesia visiva.

Il fenomeno cattura l’attenzione non solo degli astronomi amatoriali, ma anche di chi, per la prima volta, alza gli occhi al cielo serale. Le fotografie di Antonella, scattate con abilità e attenzione, permettono di osservare chiaramente la disposizione dei due pianeti, circondati dal profondo blu del crepuscolo.

Come osservare Giove e Venere

Per chi volesse osservare questa straordinaria congiunzione, è consigliabile cercare un punto con cielo libero da ostacoli come edifici o alberi, preferibilmente lontano dalle luci artificiali. La coppia di pianeti è facilmente riconoscibile grazie alla loro luminosità, superiore a quella delle stelle circostanti.

Le fotografie di Antonella mostrano chiaramente come Giove appaia leggermente più luminoso e più basso all’orizzonte rispetto a Venere, permettendo un’identificazione immediata anche per i meno esperti.

Un invito a guardare il cielo

Questo fenomeno ricorda quanto il cielo notturno possa offrire momenti di bellezza unica e quanto sia importante prendersi del tempo per osservare l’universo che ci circonda. La congiunzione di Giove e Venere diventa così un’occasione per riflettere sulla grandezza del sistema solare e sulla capacità dell’uomo di cogliere la magia dei corpi celesti.