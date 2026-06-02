Gnv rafforza la presenza in Marocco con le nuove navi a gas naturale liquefatto

Il Gruppo Msc Grandi Navi Veloci (Gnv) consolida la propria strategia sul Marocco destinando le due navi più recenti e tecnologicamente avanzate della flotta, Gnv Aurora e Gnv Virgo, ai collegamenti tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Le due unità, entrambe alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl), entreranno in servizio rispettivamente a giugno e dal primo luglio, segnando un passo significativo nella modernizzazione della compagnia. Il battesimo di Gnv Aurora si è svolto nel porto di Tangeri Ville, alla presenza del presidente esecutivo di Gnv, Pierfrancesco Vago, e dell’amministratore delegato, Matteo Catani.

L’evento rappresenta non solo un momento simbolico, ma anche l’avvio concreto di un piano di rinnovo della flotta al 2030 del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro, che prevede ulteriori quattro nuove navi in consegna a partire dal 2027, con cadenza semestrale.

“Gnv Aurora rappresenta concretamente la direzione che abbiamo scelto per il futuro della compagnia: investire in tecnologie in grado di coniugare sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza operativa e qualità dell’esperienza di viaggio“, ha dichiarato Catani, sottolineando l’importanza strategica degli investimenti nella flotta.

Hub strategici e logistica del Gnl

Le due navi opereranno sui collegamenti tra Italia, Spagna e Marocco, sostenendo la mobilità, il turismo e gli scambi commerciali tra Europa e Nord Africa. Barcellona fungerà da hub di transito per l’intero network di collegamenti, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni.

“La nostra presenza in Marocco si è consolidata e rafforzata nel tempo grazie a una collaborazione costante e a un solido rapporto di fiducia reciproca. Il battesimo di Gnv Aurora a Tangeri rappresenta un nuovo e significativo tassello della nostra storica partnership con il Regno del Marocco”, ha sottolineato Vago, evidenziando l’importanza delle relazioni bilaterali tra la compagnia e il Paese nordafricano.

Rafforzamento dei legami Italia-Marocco

L’inaugurazione di Gnv Aurora coincide con l’80° anniversario della Repubblica italiana, un momento simbolico che rafforza i legami tra Italia e Marocco. “Collegando Genova e Tangeri, due città che hanno costruito la propria storia guardando al mare, questa nuova nave contribuirà ad avvicinare ulteriormente persone, famiglie e imprese tra le due sponde del Mediterraneo”, ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano.

Con l’entrata in servizio di Gnv Aurora e Gnv Virgo, Gnv non solo rinnova la propria flotta, ma consolida anche la propria leadership nei collegamenti marittimi tra Europa e Nord Africa, puntando a trasporti più sostenibili, efficienti e tecnologicamente avanzati.