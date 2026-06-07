Golfo in allerta: due droni abbattuti dalle forze statunitensi nello Stretto di Hormuz

Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. L’operazione è stata confermata dal Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, e rappresenta un chiaro intervento volto a tutelare la sicurezza delle rotte commerciali in una delle aree più strategiche del mondo. Secondo quanto riportato dal Centcom, “le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani a senso unico che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz”. I due droni rappresentavano una minaccia diretta per il traffico internazionale, mettendo a rischio navi mercantili e la sicurezza della navigazione nello stretto.

Il Centcom ha inoltre sottolineato: “le forze americane restano schierate e pronte a continuare a difendere contro l’aggressione iraniana”, confermando che le unità statunitensi restano preparate e vigilanti per contrastare qualsiasi aggressione iraniana nella regione.

Un contesto di crescente tensione

L’abbattimento dei droni avviene in un periodo di forte tensione tra Stati Uniti e Iran, dove episodi simili hanno già interessato lo Stretto di Hormuz. La presenza di droni d’attacco e la possibilità di azioni ostili evidenziano come la sicurezza del traffico marittimo sia un tema costantemente delicato, con impatti potenzialmente significativi sulla stabilità regionale.

Lo Stretto di Hormuz è un passaggio vitale per il commercio internazionale, e qualsiasi minaccia diretta alle imbarcazioni che lo attraversano può avere ripercussioni immediate sul traffico marittimo e sul mercato energetico globale.