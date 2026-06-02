Il 2 giugno 2003 parte Mars Express, la missione che porta l’Europa su Marte

Il 2 giugno 2003 rappresenta una data storica per la ricerca spaziale europea. Da una base di lancio in Kazakistan decollava infatti Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria realizzata dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. A distanza di 23 anni, nel giorno del suo anniversario, la sonda continua a essere ricordata come uno dei più grandi successi scientifici del continente. L’obiettivo della missione era ambizioso: studiare Marte da vicino, analizzandone la superficie, l’atmosfera e il sottosuolo per comprendere meglio la sua storia geologica e la possibile presenza di acqua. Fino ad allora, l’esplorazione del Sistema Solare era stata dominata soprattutto dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Con Mars Express, anche l’Europa dimostrò di poter svolgere un ruolo da protagonista nella ricerca spaziale.

Dopo un viaggio durato circa 7 mesi, la sonda raggiunse l’orbita marziana nel dicembre 2003. Da quel momento iniziò a raccogliere una quantità enorme di dati scientifici. Grazie ai suoi strumenti di bordo, gli scienziati ottennero immagini dettagliatissime della superficie del Pianeta Rosso, individuando antichi letti fluviali, vallate e tracce che suggeriscono la presenza di grandi quantità d’acqua nel passato.

Uno dei contributi più importanti della missione è stato lo studio del sottosuolo marziano. Utilizzando un radar innovativo, Mars Express ha individuato strutture compatibili con depositi di ghiaccio e ha fornito indizi sulla possibile esistenza di acqua liquida sotto la superficie, una scoperta fondamentale per comprendere se Marte abbia mai ospitato forme di vita. La missione includeva anche il lander Beagle 2, progettato per atterrare sul pianeta e svolgere analisi dirette. Sebbene il modulo non riuscì a comunicare dopo l’atterraggio, anni dopo le immagini satellitari confermarono che era effettivamente arrivato sulla superficie marziana, anche se non era riuscito a completare correttamente l’apertura dei suoi pannelli.

Mars Express avrebbe dovuto operare soltanto per pochi anni, ma la sua straordinaria efficienza ne ha prolungato la vita operativa ben oltre le aspettative iniziali. Le osservazioni raccolte nel corso di oltre due decenni hanno contribuito a trasformare la conoscenza di Marte e continuano ancora oggi a supportare nuove ricerche scientifiche. Nel 2026, mentre l’esplorazione del Pianeta Rosso entra in una nuova fase grazie a rover sempre più sofisticati e ai progetti per future missioni umane, il lancio di Mars Express resta una pietra miliare della storia dell’esplorazione spaziale europea.