Il 4 giugno 780 a.C. la prima eclissi solare documentata della storia

Il 4 giugno del 780 a.C., secondo le cronache dell’antica Cina, venne osservata e registrata quella che è considerata la prima eclissi solare documentata della storia. Un evento che, all’epoca, suscitò stupore e timore, ma che oggi rappresenta una preziosa testimonianza della nascita dell’osservazione scientifica del cielo. Le antiche civiltà attribuivano spesso significati religiosi o soprannaturali ai fenomeni astronomici. In Cina, le eclissi erano considerate segnali provenienti dal cielo e venivano interpretate come presagi riguardanti il destino dell’imperatore e dell’intero impero. Per questo motivo gli astronomi di corte avevano il compito di monitorare attentamente il firmamento e annotare ogni evento insolito.

La registrazione del 4 giugno 780 a.C. è particolarmente importante perché costituisce una delle più antiche osservazioni astronomiche databili con precisione. Grazie ai moderni calcoli astronomici, gli studiosi hanno potuto confrontare le cronache cinesi con le simulazioni delle orbite terrestri e lunari, confermando la compatibilità dell’evento descritto con una reale eclissi solare. Queste antiche annotazioni non rappresentano soltanto una curiosità storica: forniscono infatti dati preziosi agli astronomi contemporanei, contribuendo allo studio delle variazioni della rotazione terrestre nel corso dei millenni. Le eclissi registrate in epoche remote permettono infatti di verificare con grande accuratezza i modelli che descrivono il movimento della Terra e della Luna.