Il 5 giugno 1224 nasce l’Università di Napoli, il grande progetto culturale di Federico II

Il 5 giugno 1224 è una data fondamentale nella storia della cultura europea. In quel giorno, infatti, l’imperatore Federico II di Svevia emanò il decreto con cui istituì l’Università degli Studi di Napoli, oggi nota come Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa rappresentò una vera rivoluzione per l’epoca. A differenza delle grandi università medievali nate spontaneamente dall’aggregazione di maestri e studenti, come quelle di Bologna o Parigi, l’ateneo napoletano fu creato direttamente dal potere statale. L’obiettivo era chiaro: formare giuristi, amministratori e funzionari qualificati al servizio del Regno di Sicilia, evitando che i giovani fossero costretti a studiare in altre città europee.

Federico II, soprannominato “Stupor Mundi” per la vastità dei suoi interessi e delle sue conoscenze, era convinto che il sapere fosse uno strumento essenziale per il buon governo. Uomo di cultura, promotore delle arti e delle scienze, comprese l’importanza di creare un centro di formazione capace di attrarre studenti e docenti da tutto il Mediterraneo. La scelta di Napoli non fu casuale. La città occupava una posizione strategica nei traffici commerciali e culturali del tempo ed era destinata a diventare uno dei principali poli intellettuali dell’Europa meridionale. Nel corso dei secoli l’università avrebbe accolto studiosi, filosofi, scienziati e giuristi che avrebbero contribuito allo sviluppo del pensiero europeo. A oltre 800 anni dalla sua fondazione, l’Università Federico II continua a essere uno dei più importanti atenei italiani. Con decine di migliaia di studenti e una vasta offerta formativa, rappresenta ancora oggi l’eredità viva della visione illuminata del suo fondatore.