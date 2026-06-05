Il 5 giugno 1989 un l’uomo fermava i carri armati e diventava volto della protesta

Il 5 giugno 1989, il giorno dopo la violenta repressione delle manifestazioni studentesche a Piazza Tienanmen, il mondo assistette a una scena destinata a entrare nella storia. Un uomo solo, con in mano alcune borse della spesa, si pose davanti a una colonna di carri armati nel centro di Pechino, impedendone per alcuni minuti l’avanzata. Di lui non si conosce con certezza l’identità. Per questo è passato alla storia come il “Rivoltoso Sconosciuto” o, più comunemente, “Tank Man”. La sua figura fu immortalata da fotografi e cameraman stranieri presenti negli hotel che si affacciavano sul grande viale della capitale cinese. Quelle immagini fecero rapidamente il giro del mondo, trasformandosi in una delle fotografie più celebri del XX secolo.

Il gesto avvenne in un momento di forte tensione politica. Da settimane studenti, lavoratori e cittadini chiedevano riforme politiche, maggiore libertà di espressione e un contrasto più efficace alla corruzione. Le proteste, iniziate in primavera, avevano attirato centinaia di migliaia di persone nel cuore della capitale cinese. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989, l’esercito intervenne per sgomberare la piazza e le aree circostanti. Gli scontri causarono un numero di vittime che ancora oggi è oggetto di dibattito tra storici e osservatori internazionali. Il giorno successivo, mentre i mezzi militari attraversavano la città, avvenne l’episodio che avrebbe segnato la memoria collettiva mondiale.

Le immagini mostrano l’uomo fermarsi davanti ai carri armati, spostarsi ogni volta che il primo mezzo tenta di aggirarlo e persino salire brevemente sul veicolo per parlare con i militari all’interno. Dopo alcuni minuti, viene allontanato da persone presenti sul posto. Da quel momento le sue tracce si perdono e il suo destino rimane avvolto nel mistero. Oggi, a 37 anni di distanza, il “Tank Man” continua a rappresentare molto più di un singolo individuo. La sua figura è diventata un simbolo universale della resistenza non violenta, della libertà di coscienza e della capacità di un singolo cittadino di opporsi, almeno simbolicamente, a una forza immensamente più grande.