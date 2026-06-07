Il 7 giugno 1654 veniva incoronato il Re Sole

Il 7 giugno 1654, nella solenne cornice della cattedrale di Reims, il giovane Luigi XIV veniva incoronato re di Francia. Aveva appena 15 anni, ma quel giorno segnò l’inizio simbolico di un regno destinato a trasformare profondamente non solo la Francia, ma l’intera Europa. In realtà Luigi era già re dal 1643, quando era salito al trono all’età di 4 anni dopo la morte del padre, Luigi XIII. Durante la sua minore età il governo del Paese era stato affidato alla madre, Anna d’Austria, e al cardinale Mazzarino. L’incoronazione del 1654 rappresentò però il momento ufficiale in cui la monarchia francese celebrò pubblicamente la continuità e la legittimità del potere dinastico.

La cerimonia di Reims seguiva una tradizione secolare. Fin dal Medioevo, infatti, i sovrani francesi venivano consacrati nella città dove, secondo la tradizione cristiana, era stato battezzato il re Clodoveo, fondatore del regno dei Franchi. L’unzione con l’olio sacro conferiva al monarca un’aura quasi religiosa, rafforzando l’idea che il suo potere derivasse direttamente da Dio. Negli anni successivi Luigi XIV avrebbe consolidato la propria autorità fino a diventare il simbolo della monarchia assoluta. Dopo la morte di Mazzarino, nel 1661, assunse personalmente il controllo del governo, riducendo l’influenza della nobiltà e centralizzando il potere nelle mani della Corona. È a lui che viene attribuita la celebre frase “Lo Stato sono io“, anche se gli storici discutono ancora sull’effettiva autenticità di questa citazione.

Sotto il suo regno la Francia divenne una delle principali potenze europee. Luigi XIV promosse le arti, sostenne architetti, musicisti e scrittori e fece costruire la sontuosa Reggia di Versailles, destinata a diventare il simbolo della grandezza francese. Allo stesso tempo, il suo lungo governo fu segnato da numerose guerre che accrebbero il prestigio del Paese ma ne gravarono pesantemente le finanze. Quando morì nel 1715, dopo 72 anni sul trono, Luigi XIV deteneva il record del regno più lungo nella storia della Francia e uno dei più lunghi mai registrati in Europa. Ancora oggi è ricordato come il “Re Sole“, un soprannome che riflette la sua visione della monarchia: il sovrano come centro dello Stato, proprio come il Sole è al centro del sistema che illumina.