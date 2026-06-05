Il boom della zootecnia globale: in sessant’anni la produzione di carne è quadruplicata, ma restano le disuguaglianze nei consumi

Negli ultimi sei decenni il sistema agroalimentare mondiale ha vissuto una metamorfosi senza precedenti, trainato da una crescita esponenziale che ha ridefinito le abitudini di consumo e le catene di approvvigionamento su scala planetaria. L’offerta globale di carne e di altri prodotti zootecnici ha registrato un’impennata straordinaria, consolidando questo comparto come uno dei motori più dinamici dell’intera economia agricola moderna. Tuttavia, questa imponente accelerazione non ha cancellato i nodi strutturali legati alla distribuzione delle risorse, facendo emergere un quadro globale caratterizzato da profonde discrepanze geografiche e sbilanciamenti tra dove il cibo viene materialmente prodotto e dove viene effettivamente consumato.

Un nuovo e dettagliato rapporto della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, ha gettato luce su questa evoluzione storica analizzando i dati raccolti in un arco temporale che va dal 1961 al 2022. I risultati documentano come l’offerta globale di alimenti di origine animale terrestre, noti con l’acronimo Tasf, sia letteralmente quadruplicata. Dietro a questi numeri da primato si cela però un serio monito da parte dell’agenzia delle Nazioni Unite, la quale evidenzia come le asimmetrie distributive e strutturali tra le diverse regioni del pianeta rimangano persistenti, lasciando intere aree della popolazione mondiale in una condizione di accesso limitato alle risorse proteiche.

Un’esplosione produttiva senza precedenti nella storia agricola

I dati quantitativi raccolti all’interno dello studio mostrano una progressione impressionante in tutte le principali filiere della zootecnia. Entrando nel dettaglio della produzione globale registrata nel 2022, l’offerta complessiva di carne ha raggiunto la quota straordinaria di 361 milioni di tonnellate, un volume immensamente superiore rispetto ai circa 71 milioni di tonnellate censiti nel lontano 1961. Questo trend di crescita massiccia non ha risparmiato il settore lattiero-caseario, che ha visto il latte balzare a 930 milioni di tonnellate nel 2022 partendo da una base di appena 342 milioni di tonnellate all’inizio del periodo in esame. Una dinamica simile ha interessato anche il comparto ovicolo, con la produzione di uova che è passata da circa 15 milioni di tonnellate a ben 94 milioni di tonnellate.

La ricerca pubblicata dall’agenzia analizza l’intero spettro delle attività umane legate a questo settore, prendendo capillarmente in esame ogni scala produttiva esistente a livello globale. Lo studio include l’analisi degli allevamenti intensivi e specializzati, i sistemi legati alla pastorizia nomade e persino le attività tradizionali come la caccia della fauna selvatica. Da questa mappatura emerge chiaramente come la spinta propulsiva della crescita globale sia da attribuire in massima parte ai comparti avicolo e suinicolo. Al contrario, la filiera della carne bovina ha mostrato dinamiche opposte, evidenziando una sostanziale stagnazione o addirittura una flessione in varie aree geografiche del mondo.

Le direttrici della domanda e la transizione verso nuove frontiere proteiche

L’impianto teorico e analitico dell’Onu trova la sua massima espressione nel volume documentale appena rilasciato. Le dichiarazioni ufficiali e le conclusioni scientifiche sono state formalizzate all’interno dello studio, dal titolo ” Fattori determinanti dell’offerta e della domanda di alimenti terrestri di origine animale – Una panoramica delle evidenze e delle politiche sullo stato della conoscenza e delle lacune”, che fotografa lo status quo del settore e identifica i punti d’ombra normativi e conoscitivi su cui i governi dovranno intervenire.

Accanto ai canali di approvvigionamento più tradizionali, gli esperti dell’organizzazione hanno voluto dedicare un focus specifico e separato verso scenari più innovativi, esplorando le frontiere alternative delle proteine derivate dagli insetti. Sebbene per molte culture occidentali si tratti di una novità recente, lo studio stima che siano circa 1.900 le specie di insetti regolarmente consumate come cibo a livello globale, rappresentando una risorsa integrativa già consolidata in molteplici contesti biologici e culturali.

La nuova geografia dei mercati e il divario della disponibilità alimentare

L’aspetto più critico evidenziato dall’analisi della Fao risiede nel marcato disallineamento che si riscontra nelle diverse aree geografiche tra i livelli di produzione e l’effettiva disponibilità alimentare per le popolazioni locali. Negli ultimi sessant’anni si è assistito a un vero e proprio ribaltamento geopolitico dei mercati agricoli. L’Asia ha infatti conquistato la leadership assoluta come maggior produttore mondiale di alimenti di origine animale, scalzando lo storico primato che apparteneva all’Europa.

Questo primato assoluto sul fronte dell’offerta non si traduce, purtroppo, in un benessere alimentare diffuso per gli abitanti del continente asiatico. A causa dell’alta densità demografica e di fattori strutturali, la disponibilità pro capite asiatica rimane decisamente ridotta se paragonata ai volumi di produzione complessivi della regione. Al contrario, la quota di consumo individuale più elevata del pianeta continua a concentrarsi stabilmente e saldamente in Nord America, confermando una forte disparità nei modelli di consumo globali.

In coda a questa classifica si colloca l’Africa subsahariana, dove lo studio rileva una situazione fortemente stagnante per quanto riguarda l’offerta pro capite di alimenti di origine animale. In questa macro-regione si registrano soltanto alcune eccezioni virtuose ma strettamente localizzate, come i progressi riscontrati nella filiera del latte in Kenya o lo sviluppo legato alla produzione di pollame in Sudafrica, che tuttavia non riescono a invertire una tendenza continentale ancora segnata dal divario strutturale.