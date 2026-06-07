Il “cold blob” atlantico causato dall’indebolimento dell’AMOC, che probabilmente si sta avvicinando a un punto critico: lo studio

Una parte dell’Oceano Atlantico, appena a sud della Groenlandia e dell’Islanda, si sta raffreddando mentre il resto del mondo si riscalda. Questa enigmatica area è spesso definita “cold blob” (“macchia fredda”) e gli scienziati stanno cercando di comprenderne i meccanismi di raffreddamento. Mentre alcuni studi hanno attribuito la causa a una maggiore dispersione di calore dalla superficie del mare, altri suggeriscono che correnti più deboli stiano portando meno calore nella zona. Ora, un nuovo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, fornisce ulteriore supporto a quest’ultima ipotesi, utilizzando dati di rianalisi basati su osservazioni meteorologiche dirette anziché solo su modelli.

Il Capovolgimento della Circolazione Meridionale Atlantica

Il Capovolgimento della Circolazione Meridionale Atlantica (AMOC) è un sistema di correnti oceaniche che agisce come un “nastro trasportatore” planetario, spostando l’acqua superficiale calda dai tropici verso nord e l’acqua fredda e densa verso sud. Questa circolazione oceanica svolge un ruolo importante nella regolazione del clima terrestre e nella ridistribuzione del calore. Molti studi precedenti hanno collegato il cold blob atlantico all’AMOC. Essi indicano che un indebolimento di questo sistema potrebbe portare meno acqua calda nella zona.

Gli autori del nuovo studio affermano che ciò è plausibile, poiché la regione del cold blob è il punto in cui l’AMOC trasferisce il suo calore all’atmosfera. Sottolineano inoltre che altri studi, utilizzando le variazioni osservate della salinità superficiale del mare e dati paleoclimatici indiretti, hanno suggerito che l’AMOC ha subito un rallentamento a partire dall’epoca preindustriale.

“Un ulteriore indebolimento dell’AMOC potrebbe avere importanti ripercussioni sul clima futuro per millenni, dato che è noto che l’AMOC ha un punto critico oltre il quale è probabile che si arresti”, scrivono gli autori dello studio. Tuttavia, alcuni ritengono che il cold blob sia causato dalla perdita di calore superficiale e da effetti atmosferici, ma i modelli e i dati indiretti non hanno ancora raggiunto un consenso.

Non solo un problema di superficie

Il team di ricerca ha deciso di supportare la modellizzazione con dati osservativi per tentare di risolvere il dibattito. I ricercatori hanno utilizzato dati di rianalisi basati su osservazioni per il contenuto di calore oceanico e i flussi superficiali, incluse misurazioni satellitari e di temperatura, e li hanno combinati con modelli climatici. Hanno anche condotto un’analisi del bilancio termico, che ha quantificato l’equilibrio tra il calore in entrata e in uscita nella regione del cold blob. I dati per la rianalisi di qualità risalgono al 1955 e i dati satellitari al 1933, consentendo al team di determinare i cambiamenti nel corso di molti decenni.

I loro risultati hanno indicato che il raffreddamento del cold blob è un fenomeno oceanico profondo, guidato da cambiamenti nel trasporto di calore oceanico, non solo da variazioni della temperatura superficiale. I dati hanno indicato che la perdita di calore superficiale è effettivamente diminuita nell’area del cold blob, contraddicendo l’idea che un aumento del raffreddamento superficiale ne sia la causa.

Il team scrive: “per spiegare una tendenza al raffreddamento nella regione del “cold blob” con la perdita di calore superficiale mentre l’AMOC è stabile, questa perdita di calore dovrebbe aumentare per competere con l’apporto di calore dell’AMOC. Nei dati ERA5 si osserva invece il contrario: la perdita di calore superficiale è infatti diminuita (in modo significativo dal 1993, leggermente dal 1955) sul “cold blob”. Quest’ultimo risultato è prevedibile quando l’AMOC fornisce meno calore alla regione e quindi ne rilascia meno nell’atmosfera”.

Un punto di svolta in avvicinamento

Secondo molti modelli climatici, un ulteriore indebolimento di questo cruciale sistema di correnti potrebbe avere effetti di vasta portata sul clima, sul livello del mare e sugli ecosistemi. I ricercatori esortano i responsabili politici a considerare strategie di gestione del rischio per attenuare l’impatto che il punto di svolta dell’AMOC potrebbe comportare.

I ricercatori scrivono: “data la ben nota esistenza di un punto di svolta dell’AMOC, nonché i recenti studi che hanno individuato una serie di diversi ‘segnali di allarme precoce’ della circolazione oceanica in avvicinamento a tale punto di svolta, le solide prove di un indebolimento dell’AMOC rappresentano una seria preoccupazione per la società e le politiche. Sebbene permanga una grande incertezza su quanto la Terra sia vicina a questo punto di svolta, le simulazioni standard del CMIP6 relative a futuri scenari di riscaldamento globale suggeriscono che esso venga superato in una parte sostanziale di queste simulazioni intorno alla metà di questo secolo”.