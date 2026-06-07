Il DNA antico svela i segreti dei primi coloni del Maryland: identificata la famiglia del governatore perduto

La storia della fondazione degli Stati Uniti d’America si arricchisce oggi di un capitolo straordinario, scritto non sulle pagine ingiallite di un vecchio registro parrocchiale, ma all’interno della complessa spirale del codice genetico umano. Un team multidisciplinare composto da scienziati del 23andMe Research Institute, della Harvard University e della celebre Smithsonian Institution ha completato una ricerca senza precedenti focalizzata su uno dei primi insediamenti inglesi nel Nuovo Mondo. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Current Biology, ha preso in esame i resti scheletrici di quarantanove coloni vissuti tra il 1634 e il 1730, originariamente sepolti nel cimitero di Chapel Field a St. Mary’s City, la prima capitale storica della colonia del Maryland. Attraverso l’estrazione e il sequenziamento del DNA antico, i ricercatori sono riusciti a compiere un autentico miracolo tecnologico, confrontando queste antichissime tracce biologiche con il database genetico globale della piattaforma di consumo, che conta oltre undici milioni di partecipanti. I risultati hanno rivelato una verità sorprendente dal punto di vista demografico e sociale, dimostrando che i pochi pionieri arrivati a bordo delle navi storiche hanno generato una stirpe immensa, traducendosi oggi in oltre un milione e trecentomila discendenti viventi sparsi in tutto il territorio statunitense. Questo approccio non solo getta nuova luce sulla demografia coloniale, ma dimostra come l’analisi genetica sia in grado di colmare in modo definitivo le lacune documentali della storia scritta.

Il mistero risolto del secondo governatore Thomas Greene

Il picco emotivo e scientifico dell’intera operazione risiede senza dubbio nell’attribuzione di un’identità a tre scheletri anonimi che per secoli hanno riposato nel terreno di Chapel Field. Gli esperti di archeologia forense, guidati dall’antropologo Douglas Owsley, hanno applicato un protocollo innovativo combinando l’incrocio dei dati biologici con complessi alberi genealogici forniti dai clienti moderni che mostravano la più alta percentuale di parentela con i reperti. Questo incrocio di dati antropologici, storici e genetici ha permesso di determinare con un altissimo grado di probabilità che quei resti appartengono a Thomas Greene, il secondo governatore del Maryland, alla sua prima consorte Anne e al loro giovane figlio Leonard. Si tratta di una pietra miliare assoluta per la scienza storica, poiché rappresenta la prima volta in cui il DNA antico viene impiegato per identificare figure storiche di rilievo partendo da zero, ovvero senza alcuna ipotesi preliminare o indizio documentale che ne suggerisse la presenza in quel preciso settore del cimitero. La figura di Thomas Greene, che governò la colonia in un periodo di forti turbolenze politiche e religiose a metà del Seicento, riemerge così dall’oscurità del tempo, offrendo agli storici l’opportunità di studiare direttamente il profilo biologico e lo stato di salute di una delle famiglie fondatrici più influenti d’America.

L’enigma dei sarcofagi di piombo e la dinastia Calvert

La ricerca odierna rappresenta il culmine di un percorso investigativo iniziato in realtà diversi decenni fa, precisamente nel 1986, quando gli archeologi individuarono tre rari e maestosi sarcofagi di piombo sepolti sotto i resti della Brick Chapel a St. Mary’s City. All’epoca, quegli scavi suscitarono un enorme scalpore e le successive analisi permisero di identificare i corpi di Philip Calvert, quinto governatore della colonia, della sua prima moglie Anne Wolseley Calvert e di un neonato. Il nuovo studio genetico ha permesso di espandere notevolmente questo nucleo familiare, collegando i Calvert ad altri tre scheletri rinvenuti nelle immediate vicinanze. Tra le scoperte più toccanti dell’equipe scientifica vi è la conferma che il neonato sepolto nel metallo prezioso era effettivamente il figlio biologico che il governatore ebbe dalla sua seconda moglie, Jane Sewell, risolvendo un dubbio che i documenti dell’epoca non erano stati in grado di chiarire del tutto. Nonostante l’altissimo tasso di mortalità che caratterizzava i primi decenni dell’immigrazione coloniale, la presenza di un gruppo familiare multigenerazionale così ben conservato rappresenta un’eccezione archeologica assoluta, che testimonia la resilienza e, al contempo, la fragilità delle dinastie dominanti in un ambiente ostile e selvaggio qual era il Maryland del diciassettesimo secolo.

Mappe migratorie impresse nel genoma umano

Oltre a restituire un nome e un volto ai singoli protagonisti del passato, lo studio ha permesso di tracciare con precisione millimetrica le rotte migratorie che hanno plasmato la popolazione americana nel corso dei secoli. L’analisi del patrimonio genetico dei coloni ha rivelato che la stragrande maggioranza della popolazione originaria di St. Mary’s City proveniva dalle regioni occidentali dell’Inghilterra e dal Galles, con una significativa presenza di individui di ceppo chiaramente irlandese. Ma l’aspetto più affascinante della ricerca risiede nella capacità di seguire lo spostamento geografico dei loro discendenti attraverso le generazioni successive. Gli scienziati hanno infatti individuato una fortissima impronta genetica condivisa che ricalca fedelmente un movimento migratorio ben documentato dagli storici, avvenuto tra il 1780 e il 1820. In questo arco temporale, una massiccia ondata di cattolici del Maryland si trasferì verso il Kentucky, spinta da severe difficoltà economiche e, soprattutto, da un diffuso sentimento di ostilità e discriminazione religiosa emerso dopo la Rivoluzione Americana. Rilevare un segnale genetico così nitido all’interno di una popolazione contemporanea non solo convalida le fonti cartacee dell’epoca, ma dimostra il potenziale della genomica nel mappare l’impatto dei fattori sociopolitici sulla demografia di una nazione.

Una nuova era per l’archeologia e la genealogia forense

Il successo di questo progetto scientifico traccia una linea di demarcazione netta nel campo della ricerca storica, inaugurando ufficialmente l’era della genealogia applicata ai beni culturali su larga scala. La collaborazione sinergica tra istituzioni pubbliche di massimo livello come la Smithsonian Institution e colossi privati della genomica ha dimostrato che la memoria storica non è un concetto statico, bensì un’entità dinamica in continua evoluzione che può essere interrogata con gli strumenti del ventunesimo secolo. Il coinvolgimento attivo delle comunità locali e dei cittadini, che hanno scelto di condividere i propri dati genetici e le proprie storie familiari, rappresenta un modello virtuoso di scienza partecipativa che restituisce dignità alle vite dimenticate dei primi pionieri. In vista delle imminenti celebrazioni per il duecentocinquantesimo anniversario degli Stati Uniti, la possibilità di connettere materialmente milioni di cittadini moderni ai padri fondatori di St. Mary’s City offre una nuova prospettiva sul concetto di identità nazionale, dimostrando che le radici del presente sono radicate in profondità nel terreno calpestato quasi quattro secoli fa dai primi coloni.