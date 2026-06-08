Il futuro della transizione ecologica al Forum PA: il MASE traccia la rotta tra innovazione, intelligenza artificiale e sicurezza del territorio

Il dibattito istituzionale sulle grandi sfide ambientali del nostro tempo trova una nuova e autorevole centralità nella Capitale. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato la sua partecipazione strutturata al prossimo Forum PA, l’importante kermesse in programma a Roma dal 9 all’11 giugno presso il prestigioso Centro Congressi “La Nuvola”. Si tratta di una presenza strategica mirata a delineare le traiettorie future della transizione ecologica del Paese, focalizzandosi su temi cruciali quali l’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza del territorio, l’evoluzione dei Criteri Ambientali Minimi, l’emergere dei nuovi lavori verdi e il profondo impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla divulgazione scientifica. Ad arricchire il programma culturale dell’evento vi sarà inoltre una mostra celebrativa volta a onorare il mezzo secolo di cooperazione internazionale per la salvaguardia marina.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin apre il confronto sulle emergenze energetiche e ambientali

Il momento clou della giornata inaugurale vedrà il coinvolgimento diretto dei vertici politici del dicastero. Sarà infatti presente al Forum il ministro Gilberto Pichetto, la cui partecipazione è attesa con forte interesse da amministratori pubblici, imprese ed esperti di settore. Nella giornata di apertura del 9 giugno, a partire dalle ore 15.15 all’interno dell’Arena Palco Verde, il titolare del dicastero affronterà le tematiche ambientali ed energetiche al centro del dibattito pubblico nel corso di un’intervista mirata. Questo atteso momento di confronto permetterà di fare il punto sulle riforme in atto e sulle risposte concrete che le istituzioni stanno implementando per contrastare la crisi climatica globale, garantendo al contempo l’approvvigionamento e la sicurezza energetica nazionale.

Prevenzione e gestione dei rischi: debutta il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione SIM

La tecnologia applicata alla cura e alla resilienza dell’ecosistema sarà la protagonista indiscussa della prima giornata di lavori. Poco prima dell’intervista ministeriale, alle ore 14.30 presso la Sala 3, il ministro Pichetto Fratin prenderà parte a un incontro interamente dedicato al SIM, acronimo che identifica il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione del MASE. Questo dispositivo tecnologico all’avanguardia è nato dalla collaborazione virtuosa tra istituzioni, mondo della ricerca e comparto industriale, ed è stato sviluppato in sinergia da Leonardo e DXC. Il sistema è stato espressamente concepito per prevenire e gestire i rischi ambientali e climatici che minacciano la penisola. Al dibattito di presentazione, focalizzato sulla capacità predittiva di questa nuova infrastruttura digitale, parteciperà attivamente anche il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile, Laura D’Aprile.

Un’esperienza immersiva tra simulatori digitali e cinquant’anni di cooperazione per il Mediterraneo

Oltre al fitto calendario di conferenze, il ministero offrirà ai partecipanti un vero e proprio percorso esperienziale. Il MASE sarà presente con un ricco palinsesto di convegni ed eventi ideati appositamente per incontrare gli amministratori pubblici e i tecnici, illustrando in modo tangibile i progetti e le politiche in prima linea nella salvaguardia del territorio. All’interno dello spazio espositivo ministeriale, i visitatori avranno l’opportunità di testare di persona un innovativo simulatore, progettato dai partner tecnologici Leonardo e DXC per mostrare dal vivo le reali potenzialità del monitoraggio ambientale applicato alla gestione delle emergenze. Tutto intorno allo stand, a completamento di un’offerta che coniuga scienza e cultura, sarà possibile ammirare la mostra celebrativa dedicata ai 50 anni dell’Accordo RAMOGE, la storica intesa transfrontaliera che unisce Italia, Francia e Principato di Monaco nella tutela dell’ambiente marino e costiero, offrendo un affascinante percorso visivo che ripercorre mezzo secolo di successi e cooperazione internazionale.

Green jobs e la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale nelle professioni di domani

L’evoluzione delle competenze professionali e la comunicazione ambientale rappresentano gli altri grandi pilastri della presenza istituzionale alla Nuvola. Sempre nella giornata del 9 giugno, lo spazio espositivo del ministero ospiterà significativi approfondimenti incentrati sui nuovi scenari occupazionali legati a doppio filo all’innovazione. L’evento tematico di riferimento, intitolato esattamente “Greenjobs: le professioni di domani tra transizione ecologica e AI”, intende esplorare come la digitalizzazione stia trasformando il mercato del lavoro ecologico. Nel pomeriggio dello stesso giorno e nella mattinata del 10 giugno, la Direzione Generale TBM del MASE curerà sessioni verticali dedicate al ripristino della natura e alla governance territoriale, offrendo ai presenti un’importante occasione per valorizzare i risultati storici e rilanciare le prospettive future dell’Accordo RAMOGE alla luce delle nuove direttive europee.

Acquisti pubblici sostenibili e la sfida della divulgazione scientifica nell’era digitale

Gli ultimi due giorni della manifestazione consolideranno il ruolo del ministero come guida per le buone pratiche amministrative. Di particolare rilievo si preannuncia l’appuntamento del 10 giugno, fissato alle ore 11.00 sempre presso la Sala 3, interamente focalizzato sul tema degli acquisti pubblici sostenibili e sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Questi parametri normativi si confermano strumenti sempre più centrali e imprescindibili per guidare sia le aziende private sia le pubbliche amministrazioni verso i traguardi della transizione ecologica. Infine, a chiusura della programmazione, l’11 giugno dalle ore 11.30 alle 12.30, lo stand ministeriale ospiterà l’incontro denominato testualmente “Comunicare le transizioni / la sfida dell’IA”. Questo dibattito finale sarà dedicato all’analisi approfondita delle straordinarie opportunità e delle complessità sistemiche poste dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel delicato settore della divulgazione e dell’informazione ambientale.