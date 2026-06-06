Il futuro delle supercar è umano: perché Ferrari ed Elon Musk dicono no alla guida autonoma per le auto da sogno

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dominato dalla corsa incessante verso l’automazione e l’intelligenza artificiale, si sta consumando una convergenza filosofica tanto inaspettata quanto profonda. Da un lato abbiamo la casa automobilistica più iconica del mondo, storicamente legata alla tradizione meccanica e al prestigio delle corse; dall’altro, il pioniere tecnologico che ha rivoluzionato la mobilità elettrica globale. Eppure, quando il discorso si sposta nel territorio d’élite delle automobili ad alte prestazioni e delle emozioni pure, le visioni di Maranello e della Silicon Valley si sovrappongono in modo sorprendente, delineando un manifesto di resistenza culturale a difesa del pilota umano.

La ferma presa di posizione di Benedetto Vigna: il volante resta all’uomo

Il capo delegato del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, ha recentemente espresso in modo inequivocabile la posizione ufficiale del marchio italiano riguardo all’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale applicati alla mobilità del futuro. Durante un’approfondita intervista rilasciata alla testata giornalistica australiana Drive, l’amministratore delegato ha chiarito che i piani industriali e di sviluppo della Ferrari escludono categoricamente l’introduzione di tecnologie pensate per sostituire il conducente. La dichiarazione non lascia spazio a interpretazioni ambigue. Il manager italiano ha ribadito che le vetture di Maranello nascono con l’unico scopo di essere guidate attivamente, valorizzando il legame simbiotico tra l’uomo e la macchina. L’essenza stessa del marchio si fonda sul coinvolgimento emotivo, sul brivido della velocità controllata manualmente e sulla precisione dinamica che solo un pilota in carne e ossa può apprezzare e governare lungo i percorsi stradali o sui circuiti di tutto il mondo.

Vigna ha voluto scandire le sue parole sottolineando che l’azienda non produrrà mai vetture dotate di completa autonomia decisionale. L’obiettivo primario di una Ferrari è il divertimento di chi siede al posto di comando, non l’efficienza di un chip di silicio. Il mantenimento del volante e la centralità della figura umana, sia essa un uomo o una donna, rappresentano la risposta fondamentale al motivo stesso per cui un cliente decide di investire cifre straordinarie in questi gioielli di ingegneria. Questa linea di pensiero poggia su basi commerciali e psicologiche estremamente solide. Una vettura di Maranello non viene acquistata per risolvere il problema del pendolarismo quotidiano, né per affrontare lo stress del traffico cittadino nelle ore di punta o per effettuare lunghi e monotoni trasferimenti autostradali. Chi sceglie una supercar di questo calibro cerca un’esperienza sensoriale esclusiva e gratificante, che si realizza proprio attraverso l’atto fisico e mentale della guida manuale. Introdurre l’automazione totale significherebbe svuotare l’auto della sua stessa anima e privare l’acquirente dell’unico vero valore immateriale per cui ha pagato.

L’inaspettata convergenza con Elon Musk e il manifesto della Tesla Roadster

La posizione apparentemente intransigente di Maranello assume una luce del tutto particolare se confrontata con le ultime riflessioni strategiche espresse da Elon Musk. A prima vista, l’affermazione di Vigna potrebbe sembrare in totale contrasto con la filosofia aziendale di Tesla, un marchio che ha fatto della tecnologia Full Self-Driving e della promessa dei Robotaxi i pilastri fondamentali della propria valutazione di mercato e della propria narrazione industriale. Tuttavia, analizzando attentamente lo sviluppo dei segmenti più esclusivi del mercato, emerge una spaccatura netta nella strategia del magnate americano. Se per i modelli di massa come le berline o i SUV compatti l’obiettivo finale rimane l’eliminazione totale dell’intervento umano per azzerare lo stress e massimizzare la sicurezza collettiva, il discorso cambia radicalmente quando si entra nel territorio delle supercar elettriche destinate agli appassionati di velocità e prestazioni estreme.

Durante una conversazione nel podcast Moonshots con Peter Diamandis, lo stesso Musk ha delineato la filosofia alla base del nuovo e attesissimo progetto della Tesla Roadster, utilizzando argomentazioni che ricalcano quasi alla perfezione quelle espresse dai vertici di Maranello. Il miliardario americano ha ammesso apertamente che la sicurezza intesa in senso tradizionale o l’automazione dei processi di marcia non rappresentano affatto le priorità ingegneristiche di questo specifico veicolo d’immagine. Musk ha spiegato che chi acquista una Ferrari o una Roadster non mette al primo posto la sicurezza passiva o la guida delegata a un computer. La nuova vettura sportiva di Tesla è concepita esplicitamente per essere il vertice assoluto dell’era della guida vecchio stampo, una sorta di celebrazione finale del controllo umano prima dell’avvento definitivo dei robot. Questa ammissione sancisce un punto di contatto epocale tra due mondi ideologicamente distanti. Entrambi i leader riconoscono l’esistenza di una linea di demarcazione invalicabile tra l’auto intesa come puro elettrodomestico da trasporto e la vettura intesa come opera d’arte dinamica e strumento di piacere personale.

Guida automatizzata contro guida emozionale: la netta separazione dei mercati

La distinzione sollevata da questa convergenza industriale evidenzia una maturazione profonda nella comprensione delle tecnologie applicate ai trasporti. I sistemi avanzati di assistenza e la guida autonoma trovano la loro naturale e legittima collocazione nei veicoli pensati per la produttività, il trasporto merci e la mobilità urbana di massa. In tali contesti, l’algoritmo ha l’indubbio merito di ridurre l’affaticamento del conducente, prevenire gli incidenti causati dalla distrazione e ottimizzare i flussi di traffico. Al contrario, il comparto delle vetture ad altissime prestazioni risponde a logiche commerciali, emotive e ingegneristiche completamente capovolte. Lo sviluppo di una piattaforma software proprietaria per l’automazione di livello cinque richiede investimenti finanziari colossali, lo screening di miliardi di chilometri di test e una flotta immensa di veicoli circolanti in grado di raccogliere dati in tempo reale. Per un costruttore che opera su volumi deliberatamente ridotti ed esclusivi, un simile investimento non avrebbe alcun senso economico.

Le eccellenze ingegneristiche delle aziende storiche rimangono focalizzate sul perfezionamento della dinamica del veicolo, sull’ottimizzazione del rapporto peso-potenza, sull’aerodinamica attiva e sulla risposta immediata del propulsore ai comandi impartiti dai piedi e dalle mani del guidatore. L’elettronica a bordo di queste vetture speciali non serve a escludere l’essere umano, bensì a esaltarne le capacità, agendo come un amplificatore invisibile che permette di raggiungere limiti prestazionali straordinari in totale controllo. Mentre i produttori di vetture generaliste investono risorse immense per rimuovere il conducente dall’equazione della mobilità ordinaria, il mercato del lusso e delle alte prestazioni si sta muovendo nella direzione opposta, trasformando l’atto della guida manuale in un’esperienza d’élite ultra-esclusiva, protetta e difesa dai marchi più prestigiosi del pianeta.

Il destino dei veicoli ad altissime prestazioni nell’era dei robot

Guardando al prossimo decennio, la scelta di blindare la presenza dei comandi analogici e umani configurerà una vera e propria differenziazione di status sociale e culturale. Con il progressivo affermarsi delle flotte di veicoli robotizzati e dei sistemi di trasporto pubblico intelligenti, possedere e saper condurre un’automobile sportiva diventerà un’attività assimilabile all’equitazione dopo l’avvento dei motori termici. Si trasformerà in un nobile passatempo, una passione raffinata e un manifesto di libertà individuale. La tecnologia digitale ridefinirà i trasporti ordinari, ma lascerà intatta un’enclave di resistenza culturale dove la passione meccanica continuerà a prosperare in tutta la sua purezza. Le decisioni strategiche odierne garantiscono agli appassionati che, finché esisteranno marchi devoti alle prestazioni pure e progetti focalizzati sul coinvolgimento viscerale, l’essere umano rimarrà l’unico e indiscusso protagonista della traiettoria perfetta.