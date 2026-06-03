Il maltempo causa danni alla Basilica di Santa Giustina a Padova: intervengono i Vigili del Fuoco

Il maltempo degli ultimi giorni ha causato danni anche alla Basilica di Santa Giustina a Padova. Questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni coppi del tetto scivolati fino alla linea di gronda, con concreto pericolo di caduta. Uno era già precipitato lunedì 1 giugno. Sul posto è intervenuto il personale Saf (speleo alpino fluviale) del Comando di Padova, che ha operato in quota con tecniche su corda per la rimozione degli elementi pericolanti. Al termine delle operazioni, la basilica, una delle più grandi al mondo, è tornata pienamente fruibile.

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