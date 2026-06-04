Il maltempo provoca un disastro in Russia: crolla la diga sul fiume Kuban, scatta l’evacuazione di massa nel territorio di Krasnodar

Una grave crisi infrastrutturale ha colpito la Russia meridionale, riaccendendo l’allarme globale sulla stabilità dei sistemi di contenimento idrico di fronte a eventi climatici estremi. Nel distretto di Slavyansk, situato nella nevralgica regione del Territorio di Krasnodar, si è verificata una drammatica rottura della diga sul fiume Kuban, la principale arteria fluviale del Caucaso settentrionale. Secondo le prime informazioni diramate dalla prestigiosa testata giornalistica croata Dnevnik.hr, l’argine artificiale in terra battuta ha ceduto improvvisamente nei pressi dell’insediamento ortofrutticolo di Neftyanik.
Le agenzie di stampa internazionali e le fonti ufficiali locali, tra cui l’autorevole agenzia russa TASS, hanno confermato che la breccia nella diga ha raggiunto un’ampiezza critica compresa tra i 25 e i 30 metri. Questa enorme apertura ha permesso a una colossale massa d’acqua di riversarsi senza controllo nei territori pianeggianti circostanti, trasformando canali d’irrigazione e campi in torrenti di fango. La falla minaccia la stabilità dell’intero ecosistema rurale della zona, un’area storicamente cruciale per la produzione agricola russa, esponendo i centri abitati a valle a un gravissimo rischio di sommersione.
Evacuazione di emergenza e attivazione dello stato di calamità
La rapidità con cui le acque del fiume Kuban hanno iniziato a espandersi ha costretto i vertici amministrativi a proclamare immediatamente lo stato di emergenza per l’intero distretto municipale. Nel cuore della giornata, il suono prolungato delle sirene d’allarme ha squarciato il silenzio nei villaggi di Urma e Khankov-2, situati a poco meno di dieci chilometri dal punto del collasso strutturale. Come riportato dettagliatamente dall’agenzia di stampa Interfax, i piani per l’evacuazione della popolazione sono scattati in regime di massima urgenza per prevenire perdite di vite umane.
Le autorità locali, supportate dal personale della Protezione Civile, hanno coordinato lo sgombero immediato delle abitazioni più esposte alla linea di avanzamento dell’acqua. I residenti messi in sicurezza sono stati temporaneamente trasferiti all’interno di appositi centri di accoglienza allestiti nella vicina cittadina di Anastasievskaya. Per ospitare le famiglie sfollate sono stati mobilitati alberghi, il complesso sportivo Olimp e la locale Casa della Cultura, strutture in cui vengono attualmente garantiti pasti caldi, assistenza psicologica e primi screening medici. La macchina della gestione delle emergenze si è estesa anche al confinante distretto di Krymsky, dove il monitoraggio dei livelli fluviali resta ai massimi livelli di attenzione per il timore di un effetto domino sugli argini secondari.
La risposta dei servizi di soccorso e le manovre di contenimento sul campo
Per rispondere all’evento catastrofico, il quartier generale operativo della regione ha mobilitato un contingente imponente. Oltre cinquecento operatori dei servizi di soccorso e decine di mezzi speciali, tra cui idrovore industriali, escavatori e veicoli anfibi, sono attualmente schierati lungo l’asse fluviale protetto. Le operazioni sul campo sono dirette in prima persona dal ministro regionale per la protezione civile Stanislav Kamerny, inviato sul posto con pieni poteri dal governatore Veniamin Kondratyev per accelerare le decisioni strategiche.
I soccorritori hanno avviato una complessa operazione di ingegneria d’urgenza nel tentativo di sigillare lo squarcio nell’argine. Fino a questo momento, sono stati posizionati più di trentamila sacchi di sabbia ed è stata installata una barriera mobile водоналивная дамба, ovvero una struttura temporanea riempita d’acqua lunga circa duecento metri concepita per deviare il flusso principale. Secondo i rapporti preliminari diffusi dalla direzione della protezione civile, l’allagamento ha sommerso estesi terreni agricoli e praterie, ma le barriere di contenimento improvvisate hanno evitato che l’acqua penetrasse nei nuclei abitativi principali dei villaggi. Nelle ultime ore i tecnici hanno registrato una prima, lieve decrescita del livello idrometrico del fiume, ma la situazione resta estremamente fluida.
Il quadro delle infrastrutture idriche tra piogge torrenziali e manutenzione
Questo nuovo disastro idrico si inserisce in una scia di eventi analoghi che negli ultimi anni hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio russo dinanzi ai mutamenti climatici. Gli esperti di meteorologia associano il collasso dell’infrastruttura a una sequenza prolungata di piogge torrenziali e nubifragi che hanno flagellato il bacino idrografico del Kuban, saturando il terreno e aumentando a dismisura la pressione idraulica sui vecchi sbarramenti.
D’altro canto, analisti indipendenti e osservatori internazionali pongono l’accento sulla necessità stringente di interventi strutturali. La ricorrenza di cedimenti strutturali in diverse dighe e bacini artificiali della Federazione solleva interrogativi cruciali sullo stato di conservazione e sulla manutenzione delle infrastrutture idrauliche edificate nei decenni scorsi. Senza un piano programmatico di investimenti su larga scala volto a modernizzare i sistemi di contenimento fluviale e a implementare sistemi predittivi avanzati, la salvaguardia delle comunità locali e la stabilità economica delle aree rurali rimarranno costantemente alla mercé delle anomalie climatiche distruttive.