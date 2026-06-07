Il razzo Ariane 6 torna nello Spazio con una potenza mai vista: countdown per il lancio

L’Agenzia Spaziale Europea è pronta a segnare un nuovo traguardo. Il 17 giugno 2026 il razzo Ariane 6 accenderà i motori per una missione che promette di ridefinire le capacità di carico del vettore continentale. La finestra di lancio si aprirà alle ore 13:53 per chiudersi alle 14:22, momento in cui il gigante dei cieli si solleverà dalla rampa dello spazioporto europeo situato in Guyana Francese. Questa missione rappresenta uno snodo cruciale per l’Europa nello Spazio, poiché il veicolo volerà nella sua configurazione più estrema mai testata fino ad oggi, garantendo un accesso indipendente all’orbita terrestre per tutto il nostro continente.

Un salto di potenza con i nuovi motori

La vera novità di questo volo, identificato con la sigla VA269, risiede nei suoi 4 propulsori laterali. Il razzo sarà equipaggiato per la prima volta con i motori a propellente solido P160C, una versione aggiornata e decisamente più performante rispetto ai precedenti P120C utilizzati sin dal debutto avvenuto nel 2024. Ogni singolo booster offre 14 tonnellate aggiuntive di propellente, garantendo una spinta superiore del 9%. Nonostante i nuovi motori siano più alti di 1 metro, l’aggancio al corpo centrale del razzo rimane invariato, dimostrando l’incredibile versatilità progettuale e la predisposizione del vettore ai continui aggiornamenti. Questa enorme potenza supplementare servirà per immettere nella giusta orbita 36 satelliti della costellazione Amazon Leo, destinati a potenziare l’infrastruttura di comunicazione globale con questo 3° volo dedicato alla rete.

L’eccellenza europea alla conquista dello Spazio

Il percorso di sviluppo di Ariane 6 dimostra quanto la stretta collaborazione tra le nazioni del nostro continente possa produrre risultati tecnologici straordinari. Il motore P160C è un capolavoro di ingegneria sviluppato da Europropulsion, sotto contratto con ArianeGroup e Avio. La struttura principale viene realizzata interamente in Italia, l’ugello di scarico in Francia e il sistema di accensione in Norvegia. L’assemblaggio finale e il caricamento del carburante avvengono direttamente sulla rampa di lancio in Guyana Francese. La missione vede la partecipazione attiva di ESA e di un network industriale che coinvolge 13 Paesi europei. L’agenzia spaziale francese CNES gestisce le delicate operazioni sul campo, mentre Arianespace agisce come fornitore dei servizi di lancio per Amazon. Dopo aver volato per la prima volta con 4 propulsori nel corso del suo 6° lancio nel mese di febbraio 2026, il vettore si prepara ad accendere nuovamente i cieli, confermandosi l’assoluto protagonista del settore aerospaziale europeo.