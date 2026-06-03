Il Rettore di Iuav Venezia riceve l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il Rettore dell’Università Iuav di Venezia, Benno Albrecht, è stato ufficialmente nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia istituzionale si è svolta a Venezia lunedì 1° giugno ed è stata presieduta dal prefetto Darco Pellos. Questo riconoscimento rappresenta uno dei più alti onori conferiti dalla Repubblica e sottolinea il valore del contributo di Albrecht nei campi dell’architettura, della ricerca e della promozione sociale. L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è la più alta onorificenza nazionale. Il grado di Commendatore viene attribuito a chi si distingue per particolari benemerenze verso la Nazione nei settori delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, delle istituzioni e delle attività sociali e umanitarie.

La nomina di Albrecht si inserisce in questa tradizione di valorizzazione di figure che hanno saputo combinare eccellenza professionale e impatto sociale significativo.

Benno Albrecht: architetto, studioso e promotore della sostenibilità

Architetto e studioso, Benno Albrecht ha sviluppato una carriera all’insegna della ricerca su temi di grande attualità come la transizione ecologica e la sostenibilità, con particolare attenzione alla ricostruzione in aree colpite da conflitti ed emergenze climatiche. La sua attività ha promosso il ruolo dell’architettura e del design come strumenti di innovazione, pace e sviluppo sociale, attraverso progetti di respiro globale e numerose collaborazioni internazionali. L’impegno di Albrecht rappresenta un esempio tangibile di come la professione architettonica possa contribuire a generare impatto positivo nella società.

Un riconoscimento condiviso con l’intero Ateneo

Sebbene il titolo di Commendatore sia un riconoscimento conferito alla persona e al valore del suo lavoro individuale, il Rettore ha sottolineato il valore collettivo di questo traguardo. Albrecht ha dichiarato: “sebbene il titolo di Commendatore sia un riconoscimento conferito alla persona e al valore del suo lavoro individuale, il Rettore ha espresso il desiderio di condividere idealmente questo momento con l’intero Ateneo”. L’onorificenza diventa così anche un riconoscimento per l’Università Iuav di Venezia, per il lavoro quotidiano nella ricerca, nella formazione e nelle relazioni internazionali, riflettendo l’impegno di docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti.

Un simbolo di eccellenza e impegno sociale

La nomina di Benno Albrecht a Commendatore non solo celebra la sua carriera e i risultati individuali, ma evidenzia anche il ruolo di Iuav Venezia come centro di innovazione e di sviluppo culturale. L’onorificenza rappresenta un simbolo dell’importanza della ricerca scientifica e architettonica come leva per affrontare le sfide globali, dalla sostenibilità ambientale alla costruzione di comunità resilienti.