Il ritorno della Tesla Roadster è sempre più vicino

Il cammino verso l’asfalto della Tesla Roadster di nuova generazione continua a somigliare a una corsa a ostacoli, ma ogni nuovo capitolo di questa saga aggiunge dettagli che lasciano a bocca aperta gli appassionati di automotive. Nelle ultime settimane, diverse indiscrezioni e dichiarazioni ufficiali da parte dei dirigenti dell’azienda hanno scosso la community. Sebbene il lancio ufficiale inizialmente suggerito per la primavera sia slittato di qualche mese, le notizie emerse delineano il profilo di un veicolo elettrico destinato a ridefinire i canoni prestazionali dell’intera industria automobilistica.

Un debutto rinviato ma ricco di nuove indiscrezioni

Secondo quanto riportato di recente da fonti giornalistiche autorevoli come The Information, la presentazione ufficiale della hypercar di Elon Musk sarebbe stata riprogrammata per il mese di agosto. Questo leggero rinvio non ha però spento l’entusiasmo, poiché l’evento si preannuncia come uno dei più spettacolari nella storia del marchio. Il rinvio della timeline non è una novità assoluta per questo modello, originariamente annunciato nel 2017 e frenato negli anni dalle complessità della catena di approvvigionamento globali e dalla volontà ferrea del team di ingegneri di spingere l’asticella tecnologica ben oltre i limiti immaginabili. I clienti che hanno già versato caparre importanti per assicurarsi i primi modelli dovranno attendere ancora un po’, ma i vertici dell’azienda assicurano che l’attesa sarà ampiamente ripagata.

La conferma della produzione alla Gigafactory Texas

Una delle notizie più solide e rilevanti degli ultimi mesi riguarda la casa della futura supercar. Durante una recente partecipazione al podcast Ride the Lightning, sia il capo del design Franz von Holzhausen sia il vicepresidente dell’ingegneria dei veicoli Lars Moravy hanno confermato che la Tesla Roadster sarà ufficialmente prodotta presso la Gigafactory Texas. Moravy ha esortato il pubblico a prestare attenzione, poiché molte novità inizieranno a svelarsi progressivamente nei prossimi mesi. La scelta della fabbrica di Austin non è casuale, in quanto lo stabilimento texano è ormai il fulcro delle linee produttive più avanzate e sperimentali di Tesla, accogliendo già progetti complessi come il Cybercab. Centralizzare la produzione in Texas consentirà al team ingegneristico di monitorare da vicino l’assemblaggio di una vettura dalle tolleranze costruttive ridottissime.

Il pacchetto SpaceX e prestazioni fuori dal comune

A catturare la fantasia del pubblico sono soprattutto le prestazioni eccezionali promesse, in gran parte legate alla collaborazione stretta con l’azienda aerospaziale di Musk. L’evento di fine estate dovrebbe infatti mostrare dal vivo il tanto chiacchierato pacchetto SpaceX, un sistema opzionale che prevede l’integrazione di propulsori a gas freddo derivati dall’ingegneria missilistica. Questa tecnologia fantascientifica dovrebbe garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h (o meglio, da 0 a 60 miglia orarie) in meno di un secondo, un valore che sfida le leggi della fisica e la resistenza del corpo umano. Oltre allo scatto bruciante, si parla persino di brevi capacità di galleggiamento o di un parziale effetto di levitazione dinamica. I dati tecnici di base non sono da meno, con una velocità massima stimata oltre i 400 km/h e un’autonomia record che dovrebbe sfiorare i 1000 chilometri grazie a un pacco batterie dalla densità energetica senza precedenti.

L’ultimo baluardo della guida umana secondo Elon Musk

In un panorama automobilistico globale sempre più focalizzato sulla guida autonoma e sui robotaxi, la nuova vettura si posizionerà in controtendenza per quanto riguarda l’esperienza al volante. Il CEO di Tesla ha ribadito che questa supercar elettrica manterrà un volante tradizionale e sarà focalizzata sul puro divertimento e sul controllo manuale da parte del conducente. Musk l’ha definita come la massima espressione delle auto destinate alla guida umana, un vero e proprio manifesto tecnologico prima della transizione definitiva verso l’automazione totale. La vettura non sarà quindi soltanto una vetrina di numeri strabilianti e record d’accelerazione sul quarto di miglio, ma un oggetto da collezione pensato per risvegliare le emozioni più viscerali degli amanti della velocità.