Il tifone Jangmi colpisce il Giappone: allagamenti e trasporti in tilt

La tempesta tropicale Jangmi ha sferzato un’ampia fascia della parte centrale e orientale del Giappone nelle scorse ore, scatenando intense precipitazioni, forti raffiche di vento e facendo scattare allerte per inondazione in svariate prefetture. Il violento sistema perturbato ha rapidamente innalzato il livello di allarme, portando le autorità a diramare ordini di evacuazione e avvisi alla popolazione per il rischio di frane e mareggiate lungo le coste. Gli effetti del passaggio del tifone si sono fatti sentire pesantemente sulle infrastrutture, causando vasti allagamenti nei centri urbani e mandando in tilt l’intera rete dei trasporti, con la cancellazione di molti voli e il blocco di numerose linee ferroviarie. Le autorità meteorologiche continuano a monitorare costantemente la situazione, mentre l’intensa perturbazione si sposta implacabile verso Est/Nord-Est, minacciando ulteriori territori nipponici nelle prossime ore.

L’evoluzione della tempesta e le zone a rischio

Alle 12 ora locale, la tempesta si trovava a circa 60 km a Sud/Sud-Ovest di Izu-Oshima, nella prefettura di Shizuoka, e si muoveva verso Est/Nord-Est a una velocità di 45 km/h. Il sistema registrava una pressione centrale di 985 hPa, con venti che soffiavano a 25 metri al secondo e raffiche massime sostenute di 35 metri al secondo. Alle 12:30 erano in vigore ordini di evacuazione di livello 4 a Tokyo per tutto il distretto di Shinagawa e le aree vicine ai fiumi Nogawa e Kanda. Nella prefettura di Chiba, il provvedimento ha coinvolto le città di Izumi, Minamiboso, Kamogawa, Katsuura, il distretto di Gyotoku a Ichikawa e la città di Otaki. Stessa situazione nella prefettura di Kanagawa, con allerte a Yokohama, Kawasaki, Yokosuka, Miura, Fujisawa, Kamakura, Zushi e Hayama. In precedenza, l’agenzia meteorologica e la prefettura di Wakayama avevano emesso un’allerta di livello 5 per l’esondazione del fiume Kozagawa, successivamente declassata a livello 2, invitando comunque i residenti a mantenere l’allerta.

Previsioni meteo e danni

I disagi causati dall’acqua non si sono fatti attendere. Poco dopo le 09:40 ora locale nel distretto Saiwai di Kawasaki, un incrocio stradale si è allagato raggiungendo i 30 cm di profondità, mentre alle 11 diversi metri di una strada statale nel distretto di Ota a Tokyo sono finiti sott’acqua. L’agenzia meteorologica prevede venti molto forti lungo la costa pacifica del Giappone a Est e a Ovest, oltre che nella regione del Tohoku. Nelle regioni di Kanto-Koshin, Tokai, Kinki e Shikoku i venti massimi toccheranno i 25 metri al secondo, con raffiche fino a 35 metri al secondo. Si prevedono mareggiate intense con onde alte fino a 9 metri nelle regioni di Kanto-Koshin e Kinki, 8 metri nel Tokai e 6 metri nel Tohoku e nello Shikoku. Fino alle 12 di giovedì, sono attesi fino a 120 mm di pioggia nel Kanto-Koshin e nel Tohoku. I danni alla rete elettrica hanno inoltre lasciato senza corrente ben 9.740 abitazioni nella regione del Kanto-Koshin.

Paralisi per il settore aereo e ferroviario

Il maltempo ha generato il caos nel settore dei trasporti in gran parte del Paese. Le compagnie aeree hanno cancellato 760 voli nazionali e 90 voli internazionali, con gravi ripercussioni sull’aeroporto di Haneda. Nello specifico, Japan Airlines ha soppresso 292 voli, All Nippon Airways ne ha cancellati 232 e Skymark 70, seguiti da decine di altre cancellazioni di compagnie minori come Solaseed Air, Peach Aviation e Jetstar Japan. Sul fronte ferroviario, JR East ha sospeso numerose tratte fin dall’inizio del servizio, tra cui la linea Shonan-Shinjuku e la linea Chuo, con riprese delle corse previste tra le 15 e le 16. La linea Hachiko è stata interrotta in entrambe le direzioni dalle 05:15 a causa di rami impigliati nei cavi aerei. Molti collegamenti espressi, come il Narita Express e i treni Azusa, sono rimasti fermi, isolando Tokyo da diverse prefetture limitrofe. Molteplici tratte ferroviarie regionali resteranno del tutto sospese, prolungando i pesanti disagi per tutti i viaggiatori e i pendolari della rete metropolitana.