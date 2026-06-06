IlMare Festival 2026: grande successo per la seconda edizione a Santa Margherita Ligure

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e contenuti la seconda edizione de IlMare Festival, la rassegna nazionale dedicata al mare in tutte le sue declinazioni, organizzata dal Comune di Santa Margherita Ligure insieme al team di Frame – Festival della Comunicazione. Il festival ha animato la città per sei giornate distribuite su un cartellone lungo due mesi, con quindici eventi che hanno coinvolto decine di ospiti nei luoghi più iconici della città, tra cui l’Anfiteatro Bindi, Piazza Caprera, la Casa del Mare e la Calata del Porto. Le giornate e le serate de IlMare Festival si sono svolte come una vera e propria festa della cultura e del pensiero sul mare, con centinaia di persone presenti a ogni appuntamento e la piazza centrale sempre gremita.

Tra gli ospiti spiccavano il coordinatore scientifico Mario Tozzi, gli scrittori Gianrico Carofiglio e Fabio Genovesi, e il tributo a Lucio Dalla con Valentino Aquilano e la sua band nel tribute show Ciao Lucio. Non sono mancati interventi di Guido Barbujani, Lorenzo Baglioni e molti altri, contribuendo a rendere il format rinnovato apprezzato dal pubblico.

La formula del festival, diffusa e accessibile, ha reso possibile alternare momenti di approfondimento culturale a iniziative legate alla scoperta del territorio e del patrimonio marittimo locale, comprese le visite a bordo del leudo di Regione Liguria con il progetto Neptune Evolution. Attività outdoor di biologia marina hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell’Area Marina Protetta di Portofino, animando anche la giornata finale del calendario 2026.

Partner istituzionali e scientifici: un sostegno determinante

Il successo della manifestazione, diretta da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con partner istituzionali e scientifici di rilievo, tra cui Università di Genova, Regione Liguria, il progetto Interreg Marittimo Italia-Francia Neptune Evolution, l’Area Marina Protetta, il Museo Marinaro e la Cooperativa Dafne.

Guglielmo Caversazio, Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure, ha commentato: “la seconda edizione de IlMare Festival ha confermato il valore del concept e del nuovo format. Il programma, distribuito su più weekend e realizzato sia nella ritrovata agorà di Piazza Caprera sia alla ‘Casa del Mare’ di Calata del Porto, ha suscitato un’ampia partecipazione del pubblico sui grandi temi che il filo conduttore del Mare ha portato alla luce, rinsaldando e rilanciando il legame profondo tra la città e la Cultura”.

Già in cantiere la terza edizione de IlMare Festival, prevista per la primavera 2027, pronta a confermare il format diffuso e l’attenzione al mare, alla cultura e al territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra Santa Margherita Ligure e la sua identità marinara.