Incendi nel Cagliaritano, fiamme vicino a case e strade: vigili del fuoco su più fronti

Giornata intensa per i vigili del fuoco nel Cagliaritano, impegnati fin dalle prime ore della mattina su tre diversi incendi di sterpaglie e vegetazione. Le fiamme hanno interessato aree sensibili, con roghi sviluppatisi in prossimità di abitazioni, terreni agricoli, strutture sparse e della statale 130, creando situazioni di rischio e rendendo necessario l’intervento coordinato delle squadre operative. Gli episodi si sono verificati ad Assemini, in località Is Canadesus, nelle campagne di Selargius, nella zona di San Lorenzo, e lungo la statale 130, nel tratto compreso tra Assemini ed Elmas. In tutti e tre i casi, l’azione dei vigili del fuoco è stata finalizzata a evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e coinvolgere aree private, mezzi in sosta o terreni coltivati.

Incendio ad Assemini, fiamme verso campi coltivati e aree private

Uno degli interventi principali ha riguardato Assemini, in località Is Canadesus, dove un incendio di sterpaglie e vegetazione stava avanzando verso campi coltivati e aree private. La situazione ha richiesto l’impiego di squadre dei vigili del fuoco con automezzi fuoristrada e autobotte, necessari per operare in un contesto caratterizzato dalla presenza di terreni agricoli e spazi aperti.

Le squadre intervenute hanno lavorato su più fronti per contenere il rogo e limitarne l’estensione. L’obiettivo è stato quello di circoscrivere le fiamme prima che potessero raggiungere le coltivazioni e le proprietà private presenti nella zona. Dopo la fase di spegnimento e contenimento, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica, fondamentali per eliminare eventuali focolai residui e impedire possibili riprese dell’incendio.

A Selargius rogo nelle campagne di San Lorenzo

Un secondo incendio ha interessato le campagne di San Lorenzo, nel territorio di Selargius. In questo caso, il fuoco ha rischiato di raggiungere un camper in sosta e alcune strutture sparse presenti nell’area. La vicinanza delle fiamme a beni e manufatti ha reso necessario un intervento rapido da parte delle squadre dei vigili del fuoco.

L’azione tempestiva ha permesso di evitare danni e di contenere il pericolo prima che l’incendio potesse estendersi ulteriormente. Anche in questo scenario, la rapidità dell’intervento è stata decisiva per impedire che il rogo coinvolgesse mezzi, strutture e aree private.

Canneto in fiamme sulla statale 130 tra Assemini ed Elmas

Il terzo rogo si è sviluppato lungo la statale 130, tra Assemini ed Elmas, dove un canneto in fiamme ha lambito la carreggiata. La presenza del fuoco a ridosso della strada ha provocato disagi al traffico e creato una situazione di potenziale pericolo per la circolazione.

Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme prima che potessero raggiungere aree private e auto parcheggiate nelle vicinanze. L’intervento ha consentito di riportare sotto controllo la situazione e di evitare conseguenze più gravi in un tratto particolarmente delicato per la viabilità dell’area metropolitana di Cagliari.

Vigili del fuoco al lavoro per spegnimento e bonifica

La mattinata ha visto i vigili del fuoco operare contemporaneamente in più punti del territorio, con interventi mirati alla protezione di abitazioni, terreni agricoli, veicoli e infrastrutture stradali. I roghi di vegetazione e sterpaglie, favoriti dalla presenza di aree secche e facilmente infiammabili, hanno richiesto un impegno costante delle squadre, chiamate a contenere le fiamme e a mettere in sicurezza le zone interessate.

Particolarmente rilevante è stata l’attività di bonifica ad Assemini, dove il rogo era stato circoscritto su più fronti. Questa fase rappresenta un passaggio essenziale negli interventi su incendi di vegetazione, perché consente di verificare l’assenza di braci o focolai ancora attivi che potrebbero riaccendere le fiamme.

Rischi per campagne, abitazioni e viabilità

I tre incendi registrati nel Cagliaritano evidenziano una situazione di attenzione per le aree periferiche, agricole e stradali del territorio. Le fiamme hanno minacciato campi coltivati, zone private, strutture isolate, un camper in sosta e un tratto della statale 130, dimostrando quanto rapidamente un incendio di sterpaglie possa trasformarsi in un pericolo per persone, beni e circolazione.

Grazie agli interventi dei vigili del fuoco ad Assemini, Selargius e lungo la statale 130, i roghi sono stati contenuti prima che potessero provocare danni più estesi. Le squadre restano impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e controllo delle aree interessate.