Incendi Sardegna, domani allerta gialla in varie zone dell’isola: il bollettino

Prevista allerta gialla (pericolosità media) per rischio incendi in varie zone del sud-ovest e nel nord-est della Sardegna per domani, sabato 6 giugno

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La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un nuovo bollettino sul pericolo incendi, valido per la giornata di domani, sabato 6 giugno, in cui è prevista allerta gialla (pericolosità media) in varie zone del sud-ovest e nel nord-est dell’isola. Interessato anche il territorio di Cagliari. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino.

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