Incendi Sardegna, domani allerta gialla nell’isola: ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, mercoledì 3 giugno, prevedendo allerta gialla (pericolosità media) su tutta la costa orientale dell’isola e su parte di quella meridionale, territorio di Cagliari incluso. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”, viene spiegato nel bollettino.