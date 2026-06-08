Incendi Sardegna, il vento spinge le fiamme: evacuata una famiglia a Serramanna, in volo anche due Canadair | FOTO

Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di tre elicotteri della flotta regionale su due incendi nel sud-ovest della Sardegna. Le fiamme, sospinte dalle raffiche di scirocco, stanno avanzando e la centrale operativa della Protezione Civile ha inviato i mezzi aerei. La situazione più critica si registra nelle campagne di Serramanna, dove il sindaco ha deciso di fare allontanare da casa un’intera famiglia di 4 persone (al momento erano presenti in tre) dopo che il rogo si è avvicinato ad alcune case coloniche in località Su Fraigu, non lontano da una chiesa campestre. Sul posto stanno operando due velivoli provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu. Il fuoco sta interessando una superficie a canneti e coltivazioni.

In seguito, il vento ha girato a maestrale e il fuoco si sta ulteriormente propagando. La Protezione Civile regionale ha dunque richiesto l’intervento di due Canadair della flotta antincendio boschivo nazionale per difendere le case coloniche minacciate dalle fiamme.

L’altro elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Pula sta, invece, intervenendo su un rogo a Sarroch in località Sa Perda Scritta. In questo caso, le fiamme, che hanno divorato macchia mediterranea e incolti, sono praticamente state domate.