Incendi Sardegna, un Canadair e un elicottero in azione a Villasimius

Un incendio, che si è sviluppato nella tarda mattinata, sta divorando macchia mediterranea e bosco nel territorio collinare di Villasimius, in Sardegna. Le fiamme si sono propagate velocemente, anche a causa del forte vento di maestrale. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, il Corpo forestale, la Protezione Civile e i volontari. A dare manforte alle squadre a terra ci sono un Canadair della flotta nazionale e un elicottero della flotta regionale che stanno gettando acqua sulla zona per arginare le fiamme. Altri roghi, che hanno fatto alzare in volo gli elicotteri regionali si sono sviluppati oggi a Tuili, nel Medio Campidano, e Narcao, nel Sulcis.

Nella giornata di oggi, in cui è scattata l’allerta gialla per il rischio incendi nella parte orientale e meridionale della Sardegna, le raffiche di vento stanno superando i 32km/h, mentre le temperature rilevate, soprattutto a est e nel sud, raggiungono e talvolta superano i +30°C.