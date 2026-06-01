Incendio di vegetazione a Quartu Sant’Elena: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel Cagliaritano | VIDEO

Vegetazione in fiamme nelle campagne di Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano. L’incendio ha coinvolto i cortili di alcune abitazioni e un capanno di attrezzi. I Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo durante le operazioni di spegnimento. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio. La vittima è un pensionato di Flumini di Quartu. L’uomo è rimasto intrappolato nel rogo mentre si prodigava a spegnere le fiamme con mezzi di fortuna, prima dell’intervento delle squadre antincendio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto.