Indonesia, erutta il volcano Lewotobi Laki-Laki: esplosioni e imponenti colonne di cenere, chiuso l’aeroporto di Maumere | FOTO e VIDEO

Il vulcano Lewotobi Laki-Laki è in eruzione sull’isola di Flores, nell’est dell’Indonesia. Secondo l’agenzia nazionale di vulcanologia, il vulcano ha eruttato più volte nella giornata di oggi, venerdì 5 giugno, proiettando in aria imponenti colonne di cenere. Riportate due esplosioni con colonne di cenere di 4 e 2,5km di altezza. Le odierne eruzioni del vulcano hanno costretto alla chiusura momentanea dell’aeroporto di Maumere, circa 60 chilometri a ovest del vulcano, secondo quanto riferito all’AFP dal direttore dell’aeroporto, Partahian Panjaitan.

Indonesia, erutta il volcano Lewotobi Laki-Laki