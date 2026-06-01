Intelligenza artificiale, Anthropic si prepara al debutto a Wall Street depositando un documento riservato alla SEC

L’azienda di intelligenza artificiale Anthropic si sta preparando per la quotazione in borsa a Wall Street, l’ultimo capitolo della sua fulminea ascesa da piccolo laboratorio di ricerca a una delle aziende leader nel settore dell’IA, con una valutazione di 965 miliardi di dollari. Oggi Anthropic ha annunciato di aver presentato un documento riservato alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per una proposta di offerta pubblica iniziale (IPO) delle sue azioni ordinarie. “Questo ci dà la possibilità di quotarci in borsa dopo che la SEC avrà completato la sua revisione“, ha dichiarato Anthropic in un breve comunicato. “L’IPO proposta dipenderà dalle condizioni di mercato e da altri fattori“. L’azienda ha affermato di non aver ancora deciso il numero o il prezzo delle azioni da offrire. La presentazione della documentazione potrebbe consentire all’azienda produttrice di Claude di quotarsi in autunno.

La scorsa settimana, Anthropic ha dichiarato di aver raccolto 65 miliardi di dollari in finanziamenti privati, che porteranno la sua valutazione a 965 miliardi di dollari, una cifra enorme che rende l’azienda, creatrice del chatbot Claude e attiva da cinque anni, una delle startup di maggior valore al mondo.

Il sorpasso ad OpenAI

L’annuncio ha permesso ad Anthropic di superare il suo principale rivale, OpenAI, creatrice di ChatGPT, sia in termini di capitalizzazione di mercato che di fatturato. L’azienda era inizialmente una piccola realtà emergente, di cui gli investitori dubitavano che potesse superare il produttore di ChatGPT. Tutto è cambiato con il lancio di prodotti di successo come il suo strumento di programmazione AI Claude Code, che è diventato virale nella Silicon Valley e ha contribuito a posizionare Anthropic come un vero concorrente di OpenAI. Anthropic ha dichiarato di generare ora un fatturato annuo di 47 miliardi di dollari dalla vendita della sua tecnologia a persone e organizzazioni che utilizzano Claude per scrivere codice e svolgere altre attività lavorative e personali per loro conto.

Anthropic, OpenAI e SpaceX

Anthropic è stata fondata nel 2021 da ex dirigenti di OpenAI e ora entrambe le aziende di intelligenza artificiale, insieme alla SpaceX di Elon Musk, specializzata in razzi e intelligenza artificiale, dovrebbero quotarsi in borsa. Con questo annuncio, Anthropic si muove in anticipo rispetto ad OpenAI, che sta preparando a sua volta un deposito confidenziale. SpaceX ha già depositato ufficialmente il proprio prospetto e si prepara a un roadshow questa settimana, con l’obiettivo di debuttare sul mercato la prossima. Tutte e tre, inoltre, continuano a registrare perdite superiori ai profitti, alimentando i timori di una bolla speculativa nel settore dell’IA.