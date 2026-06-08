L’8 giugno 1638 un terremoto sconvolgeva la Calabria

Il ricordo di uno degli eventi sismici più catastrofici della storia italiana. A 388 anni di distanza, ecco cosa accadde in quelle terribili ore che cancellarono decine di borghi

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Esattamente 388 anni fa, l’8 giugno 1638, la Calabria fu sconvolta da un evento sismico di proporzioni apocalittiche, un terremoto che ha cambiato per sempre la geografia fisica e la storia sociale della regione. Era una giornata apparentemente tranquilla e luminosa quando, all’improvviso, la terra ha iniziato a tremare con una violenza inaudita, sprigionando un’energia devastante dal sottosuolo. L’epicentro fu localizzato nell’area orientale del territorio calabrese, colpendo in maniera brutale i centri abitati situati tra l’altopiano della Sila e la costa ionica. In pochissimi istanti, la furia della natura ha ridotto in macerie decine di fiorenti paesi, cancellando intere comunità. La portata della catastrofe è stata talmente vasta da richiedere sforzi enormi e decenni di tempo per avviare una parziale e difficile ricostruzione. Ancora oggi, a distanza di quasi 4 secoli da quel tragico evento, il ricordo di questa immensa tragedia rimane un tassello fondamentale per comprendere a fondo la complessa sismicità della penisola italiana e l’assoluta importanza della prevenzione.

La dinamica della scossa e i danni incalcolabili

In un contesto di crisi sismica più ampio, la scossa principale ha sprigionato una magnitudo stimata intorno a 6.9 (stima INGV da dati macrosismici) espandendo la sua forza distruttiva per decine di km in ogni direzione. L’area di massimo danno si è concentrata nel versante a Sud/Est dell’altopiano silano, investendo in pieno il Crotonese e arrivando a farsi sentire nitidamente fino a Nord/Ovest verso la provincia di Cosenza. Le cronache dell’epoca raccontano di una vera e propria apocalisse: numerosi centri abitati, che fino a quel momento prosperavano sono scomparsi dalle mappe in pochi secondi, costringendo i sopravvissuti a un esodo forzato verso aree ritenute più sicure.

Le conseguenze sul territorio e l’eredità di quel giorno

Gli effetti ambientali del sisma sono stati altrettanto impressionanti rispetto a quelli strutturali. Enormi frane hanno bloccato il corso di fiumi e torrenti, creando laghi di sbarramento temporanei che hanno successivamente inondato le vallate sottostanti. Fenditure profonde si sono aperte nel terreno, e il paesaggio calabrese è mutato in modo radicale. La risposta delle autorità del tempo, ovvero il Regno di Napoli, è stata complessa, con l’invio di periti per stimare i danni e l’adozione di esenzioni fiscali per tentare di risollevare un’economia ormai in ginocchio.

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