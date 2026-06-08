La sicurezza della Calabria al centro dell’agenda di Governo: i vertici del Ministero dell’Interno e dei Vigili del Fuoco in visita straordinaria

La tutela dei cittadini e il potenziamento delle infrastrutture di soccorso pubblico si confermano priorità assolute per le istituzioni nazionali, pronte a dare un segnale tangibile di vicinanza e sviluppo strutturale in un’area strategica del Paese. I prossimi 9 e 10 giugno, la regione sarà lo scenario di un importante e atteso ciclo di visite istituzionali che vedrà il coinvolgimento diretto dei massimi vertici della sicurezza civile e della macchina ministeriale. I Sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno, l’On. Emanuele Prisco e l’On. Wanda Ferro, viaggeranno in stretta sinergia unitamente al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ing. Eros Mannino. La delegazione di Governo si recherà ufficialmente in Calabria per visitare i cinque Comandi provinciali del territorio, un’operazione capillare volta a esaminare da vicino lo stato delle strutture, incontrare il personale operativo e inaugurare una stagione di cruciali rinnovamenti logistici.

La prima giornata: la memoria storica a Lamezia Terme e l’omaggio a Reggio Calabria

Il fitto e articolato programma prenderà il via nella mattinata di martedì 9 giugno, giornata in cui è prevista in modo specifico la prima visita formale presso il Comando provinciale di Reggio Calabria. Questo incontro iniziale permetterà ai sottosegretari e al vertice del Corpo Nazionale di interfacciarsi con le realtà operative locali, prima di trasferirsi nell’importante snodo strategico dell’area centrale calabrese. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle ore 15, i riflettori si sposteranno presso la sede del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, ubicata stabilmente all’interno dell’aeroporto di Lamezia Terme. In questo contesto avrà luogo la solenne cerimonia di intitolazione della sede alla memoria dell’ing. Santo Rogolino, figura indimenticata e già Dirigente Generale a riposo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Rogolino ha impresso un segno indelebile sul territorio, avendo ricoperto, tra l’altro, anche gli incarichi di Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e di Vibo Valentia. I vertici ministeriali hanno confermato che la cerimonia sarà interamente aperta alla stampa, offrendo una preziosa occasione di condivisione pubblica del ricordo di un alto servitore dello Stato.

Il futuro logistico di Catanzaro e il confronto con i media

Sempre nel pomeriggio di martedì 9 giugno, l’agenda istituzionale proseguirà con un altro momento cardine per l’assetto operativo regionale. Alle ore 16,25, presso il Comando Provinciale di Catanzaro, verrà ufficialmente presentato l’avveniristico progetto della nuova sede di servizio del Comando Provinciale e della Direzione Regionale. L’evento, di portata strategica per il capoluogo, si svolgerà alla presenza autorevole del direttore dell’Agenzia del Demanio, l’ing. Giovanni Zito, a testimonianza della forte sinergia tra i diversi rami dell’amministrazione statale nell’ottimizzazione del patrimonio pubblico. Accanto a lui, prenderanno parte attiva all’illustrazione dei piani il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, l’ing. Maurizio Lucia, e il padrone di casa, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, l’ing. Giuseppe Bennardo. Al termine di questo importante incontro tecnico ed esplicativo, è stato programmato un apposito punto stampa, durante il quale i rappresentanti delle istituzioni risponderanno alle domande dei giornalisti per approfondire i dettagli operativi e i tempi di realizzazione della nuova opera.

La posa della prima pietra a Cosenza e il giusto tributo per l’emergenza alluvione

La seconda giornata del tour, prevista per mercoledì 10 giugno, si aprirà nella provincia settentrionale della regione con una tappa densa di significati operativi e simbolici. A Cosenza, alle ore 10, avrà ufficialmente luogo la suggestiva cerimonia di “posa della prima pietra” nel cantiere attivato per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando Provinciale, un intervento strutturale atteso dalla cittadinanza e fondamentale per migliorare la prontezza d’azione dei soccorritori. Anche al termine di questa cerimonia di avvio dei lavori è previsto un immediato punto stampa con i media locali. A seguire, lo scenario si sposterà presso l’attuale sede del Comando cosentino, dove il Sottosegretario Emanuele Prisco procederà a un atto di solenne riconoscimento formale: la consegna nelle mani del Comandante provinciale Fasano dell’encomio concesso dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile al personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza. Questo encomio intende premiare e valorizzare l’instancabile e straordinaria attività profusa durante l’emergenza fronteggiata a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi sulla Provincia di Cosenza a partire dal 12 febbraio 2026, testimoniando il valore del sacrificio e della professionalità dimostrati sul campo.

Il potenziamento dell’Alto Ionio e la conclusione del viaggio a Crotone e Vibo Valentia

Il percorso di monitoraggio e potenziamento territoriale proseguirà nella stessa giornata del 10 giugno verso la costa ionica. Alle ore 12,10, la delegazione effettuerà la visita della sede del Distaccamento Volontario di Trebisacce, un presidio fondamentale per le comunità locali. Subito dopo l’ispezione della struttura, si terrà un importante incontro nella sede del Comune con i Sindaci del Comprensorio interessato dall’attivazione del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco. Questo tavolo di confronto con le prime cittadine e i primi cittadini dell’area rappresenta un passaggio politico e amministrativo cruciale per pianificare l’estensione e la stabilizzazione del servizio di soccorso nell’Alto Ionio. Infine, l’intensa e articolata due giorni ministeriale si avvierà alla conclusione nel corso del pomeriggio di mercoledì, quando sono rigorosamente in programma le ultime due visite ufficiali ai restanti Comandi provinciali di Crotone e Vibo Valentia. Si completerà così una storica e approfondita ricognizione istituzionale, destinata a segnare il futuro della sicurezza e dell’efficienza dei Vigili del Fuoco in tutta la Calabria.