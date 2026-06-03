La tempesta tropicale Amanda è la prima della stagione degli uragani del Pacifico

La tempesta tropicale Amanda si è formata mercoledì 3 giugno nell’Oceano Pacifico, segnando il primo ciclone tropicale della stagione, ha affermato il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. Secondo il centro meteorologico con sede a Miami, Amanda si trova circa 2.375 chilometri a ovest-sud/ovest della punta meridionale della penisola della Baja California, in Messico. Con il centro della tempesta in mare, il ciclone non rappresenta una minaccia immediata per la terraferma. Amanda ha venti massimi sostenuti di 65km/h. Si prevede che la tempesta si intensifichi nei prossimi due giorni per poi indebolirsi nel fine settimana.

Un’altra area di interesse tropicale, vicino al Messico, potrebbe organizzarsi questo fine settimana e potrebbe eventualmente colpire alcune zone costiere come uragano. Dopo Amanda, nella lista dei nomi per la stagione del Pacifico del 2026, troviamo Boris.

“Amanda probabilmente durerà solo due o tre giorni, virando verso nord-ovest in acque più fredde“, ha affermato Alex DaSilva, esperto di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. “C’è la possibilità che Amanda si rafforzi fino a diventare il primo uragano della stagione, ma il sistema separato in via di sviluppo vicino all’America Centrale e al Messico sudoccidentale ha maggiori probabilità di diventare un uragano e potrebbe persino raggiungere la forza di un uragano maggiore se rimanesse sull’acqua abbastanza a lungo“, ha aggiunto DaSilva.

Condizioni favorevoli vicino alla costa dell’America Centrale

L’area di interesse vicino alla costa dell’America Centrale dovrebbe avere le migliori possibilità di sviluppo tropicale da questo fine settimana fino all’inizio della prossima settimana. “È possibile che due tempeste tentino di formarsi in quest’area quasi contemporaneamente“, ha spiegato DaSilva. “Di solito, tuttavia, una prevarrà sull’altra, causando la disgregazione della più debole”.

“Le temperature della superficie del mare nell’area interessata superano i 27°C”, ha affermato DaSilva. I sistemi tropicali in genere necessitano di temperature dell’acqua di almeno 27°C per svilupparsi e intensificarsi. L’acqua calda dell’oceano e il wind shear relativamente basso potrebbero consentire al sistema di rafforzarsi rapidamente una volta formatosi, potenzialmente intensificandosi da tempesta tropicale a potente uragano.

La minaccia incombe sui Mondiali di calcio

I residenti e i turisti lungo la costa sudoccidentale del Messico dovrebbero monitorare attentamente le previsioni per la prossima settimana. Se il sistema si rafforzasse e si dirigesse verso la terraferma, i rischi potrebbero includere venti distruttivi, mareggiate, inondazioni improvvise e frane, a seconda della sua traiettoria e intensità. “Se la tempesta dovesse raggiungere la costa occidentale del Messico, una colonna di umidità tropicale potrebbe estendersi nell’entroterra e potenzialmente influenzare le condizioni meteorologiche in concomitanza con la partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA a Città del Messico l’11 giugno”, ha avvertito DaSilva.

La stagione degli uragani del Pacifico è iniziata il 15 maggio. La stagione degli uragani dell’Atlantico è iniziata lunedì 1 giugno e quest’anno non si sono ancora formati cicloni in quel bacino.