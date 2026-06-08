La Terra vista dallo Spazio: gli oceani nel mirino dei satelliti russi | FOTO

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha voluto omaggiare il nostro pianeta pubblicando una serie di straordinarie immagini catturate direttamente dallo Spazio. Le istantanee, raccolte grazie alle tecnologie di ultima generazione dei satelliti in orbita, offrono una prospettiva mozzafiato sulla vastità delle masse d’acqua che ricoprono la stragrande maggioranza della superficie terrestre.

Uno sguardo ravvicinato e profondo da orbite differenti

I dettagli tecnici di questa operazione fotografica rivelano la straordinaria capacità dei mezzi tecnologici impiegati. Le immagini più ravvicinate sono state realizzate dal satellite Meteor-M, che si trova a un’altezza di circa 830 km dalla superficie terrestre. Questa distanza ravvicinata permette di cogliere sfumature dettagliate delle coste e delle correnti oceaniche superficiali. Al contrario, per ottenere una visione d’insieme dell’intero emisfero, è entrato in funzione il dispositivo Elektro-L. Quest’ultimo si trova posizionato a una quota molto più elevata, compresa tra 35mila km e 36mila km di altezza, muovendosi all’interno della fascia geostazionaria per monitorare costantemente la situazione.

Il ruolo fondamentale dei giganti d’acqua per il clima terrestre

Le immagini diffuse possiedono un valore estetico eccezionale e rivestono un’importanza scientifica di primo livello per il monitoraggio ambientale globale. Gli oceani svolgono un ruolo insostituibile nell’assorbimento del calore del Sole e nella ridistribuzione dell’energia termica su tutto il globo. I dati raccolti dall’orbita consentono agli scienziati di studiare l’evoluzione delle grandi perturbazioni atmosferiche e i mutamenti climatici a lungo termine, offrendo uno strumento prezioso per la pianificazione delle strategie di salvaguardia del futuro del nostro pianeta.