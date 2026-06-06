Lago di Pilato, torna la magica forma a occhiale: un evento sempre più raro sui Sibillini. Una buona notizia per il ‘gamberetto rosso’ unico al mondo | FOTO

Il Lago di Pilato è tornato a riempirsi e a mostrare uno dei suoi aspetti più iconici: i due bacini sono di nuovo uniti, ricreando la celebre forma ‘a occhiale’. Un evento sempre più raro negli ultimi anni, reso possibile da un inverno ricco di neve e da una primavera finora favorevole. Siamo nel cuore dei Monti Sibillini, alle pendici del Monte Vettore, dove questo piccolo lago di origine glaciale rappresenta uno degli ecosistemi più delicati e simbolici dell’Appennino centrale. Ed è proprio qui che la natura sta dando segnali incoraggianti.

Durante l’inverno, le abbondanti nevicate in quota hanno ricostituito un manto nevoso importante, mancato nelle stagioni precedenti. Ora la fusione sta avvenendo in modo graduale, senza accelerazioni brusche dovute a ondate di calore precoci: un dettaglio fondamentale che sta permettendo un afflusso costante di acqua verso il lago.

Il risultato è evidente: i due specchi d’acqua si sono ricongiunti, riportando il Lago di Pilato alla sua configurazione più suggestiva e riconoscibile, amata da escursionisti e appassionati. Ma il processo non è ancora terminato. Nelle prossime settimane, con la progressiva fusione della neve ancora presente alle quote più elevate, il lago potrebbe continuare a espandersi, aumentando sia in superficie che in profondità.

Resta però un equilibrio estremamente fragile. Il Lago di Pilato risponde in modo diretto alle variazioni climatiche: bastano estati troppo calde o inverni poveri di neve per alterarne profondamente l’aspetto e ridurne drasticamente il volume.

Il Lago di Pilato non è solo paesaggio: nelle sue acque vive il Chirocefalo del Marchesoni, un minuscolo crostaceo rosso lungo circa 1 cm, endemico di questo lago e sconosciuto al resto del pianeta. Nuota con il ventre rivolto verso l’alto e depone le uova nella ghiaia lungo le sponde, dove il livello dell’acqua è più basso.

Per sopravvivere in un ambiente che può congelarsi d’inverno e quasi prosciugarsi d’estate, il chirocefalo produce ‘cisti’, uova-riserva capaci di resistere per anni all’asciutto in attesa del ritorno dell’acqua. Proprio questa strategia lo ha reso un simbolo di resilienza degli ecosistemi d’alta quota, ma anche un campanello d’allarme: se il lago resta senza acqua troppo a lungo, anche questa specie unica rischia di scomparire.

Per proteggerlo, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini vieta di avvicinarsi a meno di 5 metri dalle rive e di entrare in acqua: anche un semplice piede immerso può danneggiare le uova nascoste nella ghiaia e alterare il delicato equilibrio del lago. Rispettare i divieti, restare sui sentieri e osservare il lago a distanza è il primo gesto concreto per garantire un futuro al ‘gamberetto rosso’ del Vettore.

Il ritorno dell’occhiale è quindi molto più di una semplice curiosità paesaggistica: è il segnale concreto di una stagione, almeno finora, favorevole. Ma anche un promemoria di quanto questi ambienti di alta quota siano vulnerabili ai cambiamenti climatici.