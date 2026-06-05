Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 5 luglio

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 5 luglio, in cui viene evidenziata nella prima settimana la presenza di un promontorio di matrice subtropicale che garantisce stabilità sul Paese e temperature oltre la media. Unica eccezione l’arco alpino, che sarà lambito da correnti atlantiche più fresche in grado di portare precipitazioni nella norma del periodo. Nella seconda settimana, è previsto l’instaurarsi di un flusso in prevalenza zonale, con precipitazioni nella norma sul Paese mentre le temperature resteranno ancora oltre la media. Di seguito, i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

8 – 14 Giugno 2026

Nella prima settimana, sul Mediterraneo centroccidentale prevale la stabilità garantita da un promontorio di matrice subtropicale, che tuttavia tende lievemente ad indebolirsi nel corso della settimana, lasciando scorrere sull’arco alpino correnti atlantiche più fresche. Di conseguenza avremo regimi pluviometrici nella media del periodo sulle zone alpine, mentre sul resto del Paese saranno al di sotto della norma, specie al Centro-Nord. Le temperature, invece, saranno ovunque al di sopra della media, con anomalia positiva più marcata sul Centro-Sud, sulle due Isole Maggiori e sui settori alpini occidentali.

15 – 21 Giugno 2026

Nella seconda settimana, sull’Europa occidentale si attenua il promontorio atlantico e sul Mediterraneo centrale inizia ad instaurarsi un flusso in prevalenza zonale, con una leggera anomalia positiva sul Settentrione; le precipitazioni resteranno generalmente allineate alla media del periodo, tranne la Sicilia meridionale che rimarrà con valori inferiori alla media; per quanto riguarda le temperature, saranno generalmente superiori alla norma su tutto il Paese, specie sui settori appenninici delle regioni tirreniche centro-meridionali.

22 – 28 Giugno 2026

Nella terza settimana ritorna un’anomalia lievemente positiva sul Mediterraneo centrale, con conseguente incremento generale della stabilità; i regimi pluviometrici resteranno nella media del periodo su gran parte delle zone del Paese, salvo i settori prealpini, della Pianura Padana superiore e della Sicilia meridionale che andranno sotto la norma; le temperature rimarranno al di sopra della media su tutte le regioni, con anomalia positiva più elevata sulle aree appenniniche, in particolare quelle tirreniche del Centro-Sud.

29 Giugno – 5 Luglio 2026

Nell’ultima settimana, sull’Italia centro-meridionale permane una curvatura lievemente anticiclonica, mentre sul Settentrione prevale un regime di correnti occidentali con aria atlantica più fresca che lambisce l’arco alpino centrorientale. Di conseguenza i cumulati di pioggia resteranno in linea con il periodo su gran parte delle zone, tranne i settori alpini centrorientali che diverranno superiori alla norma e le aree tirreniche centro-meridionali invece inferiori a quelli del periodo; per quanto riguarda le temperature, saranno generalmente superiori alla media su tutto il Paese, con un’anomalia meno marcata sull’arco alpino centrorientale.