L’evoluzione segreta dei nostri denti: come la carne e l’agricoltura hanno modificato lo smalto a livello nanometrico

La storia dell’evoluzione umana è tradizionalmente scritta nei fossili, nelle antiche forme delle ossa e nei resti degli strumenti in pietra. Tuttavia, una scoperta scientifica di straordinaria rilevanza rivela che una cronaca incredibilmente dettagliata dei nostri cambiamenti alimentari è custodita proprio all’interno dello smalto dei nostri denti, a un livello invisibile persino ai microscopi tradizionali. Secondo uno studio pionieristico pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature, la struttura nanometrica dello smalto dentale umano si è adattata in modo dinamico e mirato nel corso degli ultimi due milioni di anni, modificandosi in concomitanza con due delle più grandi transizioni dietetiche della nostra specie: l’introduzione regolare della carne e il successivo avvento dell’agricoltura. Questa ricerca, coordinata da un team internazionale guidato dalla fisica Pupa Gilbert dell’Università del Wisconsin-Madison, non solo getta nuova luce sui meccanismi biologici di resilienza del tessuto più duro del corpo umano, ma apre anche prospettive inedite per l’ingegneria dei materiali, suggerendo nuove strategie per sintetizzare biomateriali ultrarresistenti.

L’architettura dello smalto e il mistero del disorientamento cristallino

Per comprendere la portata di questa scoperta, è necessario guardare da vicino la complessa struttura che riveste la nostra dentatura. Lo smalto è il tessuto più duro dell’organismo dei vertebrati, caratterizzato da un’architettura multifasica che si estende dai millimetri fino alla scala nanometrica. Questa straordinaria corazza è composta prevalentemente da nanocristalli sottili e allungati di idrossiapatite, larghi appena tra i cinquanta e i settanta nanometri e disposti in fasci paralleli che formano bastoncini microscopici larghi circa cinque micrometri. Sebbene in passato gli scienziati ritenessero che tutti i nanocristalli adiacenti all’interno di questi bastoncini fossero perfettamente orientati nella stessa direzione a causa della loro morfologia parallela, le analisi più recenti hanno dimostrato il contrario. Esiste infatti una variazione angolare significativa tra gli assi cristallografici dei cristalli vicini, un fenomeno tecnico che i ricercatori definiscono semplicemente disorientamento o misorientamento. Questa apparente imperfezione geometrica gioca in realtà un ruolo fondamentale per la salute e la longevità del dente, poiché le simulazioni di dinamica molecolare indicano che il disorientamento serve a deviare le microfratture, impedendo loro di propagarsi in linea retta e di spaccare l’intera struttura dentale sotto la pressione della masticazione.

La tecnologia PELICAN e il viaggio nel tempo attraverso i fossili

Fino a oggi, la precisa evoluzione cristallografica dello smalto era rimasta in gran parte un mistero a causa della complessità intrinseca nel misurare l’orientamento atomico su scale così infinitesimali. Per superare questo ostacolo, il team di ricerca ha sviluppato e applicato un metodo innovativo denominato PELICAN, acronimo di Polarization Enabled Large Input of Crystal Angles at the Nanoscale. Questa tecnologia avanzata sfrutta la microscopia a emissione fotoelettronica (PEEM) accoppiata alla luce di sincrotrone per mappare quantitativamente l’orientamento tridimensionale dei cristalli pixel per pixel, con una precisione senza precedenti. I ricercatori hanno esaminato dodici sezioni istologiche di molari e premolari appartenenti a nove specie diverse, coprendo un arco temporale impressionante di ben diciassette virgola otto milioni di anni di storia evolutiva dei primati e degli ominidi. Il campionario comprendeva primati del Miocene come l’Ekembo heseloni, scimmie del Pleistocene inferiore come l’Homo habilis, l’Homo erectus e il Paranthropus boisei, oltre a diverse popolazioni di Homo sapiens che spaziavano dal periodo paleolitico pre-agricolo fino all’era industriale e contemporanea.

Dalla frutta alle noci: la durezza del cibo modella il nanomondo dei primati

La prima fase dello studio si è concentrata sull’analisi dei primati non umani e delle specie fossili imparentate per verificare l’esistenza di un legame diretto tra le proprietà meccaniche degli alimenti e la struttura atomica dello smalto. I dati raccolti attraverso la tecnologia PELICAN hanno mostrato una correlazione straordinariamente precisa: l’angolo di disorientamento tra i nanocristalli adiacenti cresce proporzionalmente alla durezza e alla tenacità del cibo consumato abitualmente dalla specie. Ad esempio, lo scimpanzé comune, che si nutre prevalentemente di frutti maturi e morbidi nella foresta, presenta il livello di disorientamento cristallino più basso in assoluto tra le specie esaminate. Al contrario, il Cercocebus atys, un macaco africano specializzato nel rompere i durissimi gusci dei semi di Sacoglottis gabonensis presenti sul suolo della foresta, mostra un angolo di disorientamento estremamente elevato e una forte eterogeneità strutturale, circa sei volte superiore a quella dello scimpanzé. Questa variazione a livello nanometrico rispecchia e completa gli adattamenti macroscopici già ampiamente documentati dai paleontologi, come lo spessore dello smalto e la dimensione dei molari, dimostrando che la pressione selettiva della dieta agisce in modo coerente e sinergico a tutte le scale biologiche, fino alla disposizione degli atomi.

L’evoluzione umana e l’impatto di carne e agricoltura

Il risultato più sorprendente ed entusiasmante della ricerca emerge tuttavia quando si osserva la linea evolutiva umana all’interno del genere Homo. Nel corso degli ultimi due milioni di anni, l’angolo di disorientamento dello smalto è aumentato progressivamente in coincidenza con i grandi stravolgimenti culturali e tecnologici della nostra specie. Il primo grande balzo si registra con la transizione verso un consumo regolare di carne da parte di Homo erectus e Homo habilis, avvenuta tra due milioni e un milione e mezzo di anni fa. Poiché la carne cruda è un alimento decisamente più tenace ed elastico rispetto alla frutta o alle foglie, la sua masticazione richiedeva una maggiore resistenza strutturale alle sollecitazioni ripetute, spingendo lo smalto ad aumentare la propria complessità nanometrica per prevenire l’usura e le fratture catastrofiche.

Un secondo e ancora più marcato incremento del disorientamento cristallino si è verificato circa dodicimila anni fa, in corrispondenza del passaggio globale all’agricoltura basata sui cereali in Europa. L’introduzione massiccia di granaglie nella dieta, spesso coltivate e processate con strumenti di pietra, ha introdotto un fattore inaspettato: i residui abrasivi e le polveri di pietra derivanti dall’uso di macine e mortai per la produzione di farine. Questo particolato minerale altamente abrasivo ha sottoposto i denti dei primi agricoltori europei a un’usura da attrito senza precedenti, provocando un raddoppio quasi immediato degli angoli di misorientamento rispetto ai cacciatori-raccoglitori del Paleolitico, come forma di compensazione ultra-strutturale per preservare la funzionalità dentale.

La stabilità dell’era industriale e le nuove frontiere dei biomateriali

Un dettaglio curioso evidenziato dagli scienziati riguarda la transizione verso l’era industriale, avvenuta circa due secoli e mezzo fa. Nonostante l’avvento dei cibi ultra-processati e ricchi di zuccheri raffinati abbia provocato un drastico aumento delle carie e del sovraffollamento dentale nella popolazione moderna a causa della riduzione dello stimolo masticatorio, l’analisi cristallografica ha rivelato che il disorientamento dei nanocristalli è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alle popolazioni agricole del Medioevo. Questo fenomeno suggerisce che lo smalto umano abbia ormai raggiunto un plateau adattativo a livello nanometrico, stabilizzandosi entro quelli che gli scienziati dei materiali definiscono confini di grano a basso angolo, ovvero strutture geometriche inferiori ai quindici gradi che risultano energeticamente stabili, bloccano i difetti atomici e preservano l’integrità del tessuto sotto sforzo prolungato.

Al di là del profondo valore antropologico e paleontologico, le conclusioni di questo studio offrono un eccezionale contributo alla scienza dei materiali contemporanea. Comprendere l’esatta geometria e gli angoli di disorientamento che la selezione naturale ha perfezionato in milioni di anni per proteggere i denti permetterà agli ingegneri di copiare questi schemi nanometrici in laboratorio. L’obiettivo finale sarà quello di replicare questa imperfezione controllata per sintetizzare una nuova generazione di materiali bioispirati avanzati, caratterizzati da livelli rivoluzionari di robustezza, flessibilità e resilienza meccanica, utili sia in campo odontoiatrico e medico sia nell’industria aerospaziale e tecnologica.