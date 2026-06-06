L’IPO di SpaceX raddoppia la domanda! La corsa allo Spazio innesca la più grande quotazione in borsa della storia finanziaria mondiale

Il mercato finanziario globale è testimone di un evento senza precedenti storici. Secondo fonti vicine all’operazione rilasciate dall’agenzia Reuters, la attesissima quotazione in borsa di SpaceX sta registrando un successo travolgente tra gli investitori istituzionali di tutto il mondo. La domanda degli investitori ha infatti superato di ben due volte l’offerta iniziale, raccogliendo manifestazioni d’interesse per circa 150 miliardi di dollari a fronte di un obiettivo di raccolta originario fissato a 75 miliardi di dollari. Sebbene un tasso di sovrascrittura pari al doppio del target possa apparire ordinario per collocamenti tecnologici di minori dimensioni, banchieri ed esperti di Wall Street sottolineano come questo risultato sia eccezionale se parametrato all’entità colossale dell’operazione. Ci troviamo di fronte a una transazione finanziaria che si configura come il più grande collocamento azionario della storia, polverizzando i record precedenti e ridefinendo i confini degli investimenti ad alta tecnologia. La fase di commercializzazione dei titoli è attualmente in pieno svolgimento e, nonostante la volatilità intrinseca delle sottoscrizioni prima del prezzo definitivo, il forte interesse manifestato dai grandi fondi internazionali dimostra una fiducia incrollabile nelle prospettive di crescita di lungo termine del gruppo guidato da Elon Musk.

I dettagli di un collocamento senza precedenti

L’architettura finanziaria ideata per l’IPO di SpaceX si distingue per scelte strategiche decisamente fuori dagli schemi tradizionali. La compagnia ha pianificato l’immissione sul mercato di 555,6 milioni di azioni ordinarie, fissando un prezzo rigido e predeterminato di 135 dollari per singolo titolo. Questa decisione rappresenta una netta rottura rispetto alle consuetudini dei mercati finanziari, dove le aziende solitamente indicano una forchetta di prezzo indicativa per poi modificarla in base ai riscontri ottenuti durante il roadshow con gli investitori. La stabilità del prezzo iniziale evidenzia il potere contrattuale e la sicurezza del management della società. Qualora le banche d’affari coinvolte decidessero di esercitare la cosiddetta opzione di greenshoe per la vendita di azioni aggiuntive, la raccolta complessiva potrebbe salire fino alla cifra strabiliante di 86 miliardi di dollari. Con questi numeri, la valutazione di mercato complessiva di SpaceX si attesterebbe a circa 1,78 trilioni di dollari, un valore che la posizionerebbe immediatamente tra le prime sette aziende più capitalizzate del pianeta, superando giganti del calibro di Tesla e Meta, e collocandosi appena dietro il colosso dei semiconduttori TSMC. Il debutto ufficiale sul listino Nasdaq è previsto per il 12 giugno sotto il simbolo SPCX, subito dopo la determinazione finale del prezzo attesa per l’11 giugno. Questa colossale operazione supererà di gran lunga il precedente record detenuto dalla compagnia petrolifera di stato Saudi Aramco, che nel 2019 raccolse 29,4 miliardi di dollari, segnando un passaggio di testimone epocale dall’economia dei combustibili fossili all’era dell’esplorazione spaziale e tecnologica.

La strategia di Elon Musk e il controllo blindato

Oltre all’impatto prettamente finanziario, l’operazione di sbarco sul mercato pubblico consolida la leadership assoluta di Elon Musk nel panorama industriale mondiale. Il magnate possiede attualmente circa il 42% delle quote azionarie di SpaceX, una partecipazione che, con la nuova valorizzazione di mercato, lo avvicinerà abilmente allo status di primo trillionario della storia. Tuttavia, l’aspetto più rilevante risiede nella struttura di governance societaria scelta per questa quotazione. Grazie a un sistema azionario a doppia classe, Musk manterrà saldamente il controllo operativo e strategico dell’azienda, detenendo oltre l’82% dei diritti di voto totali. Le azioni speciali di Classe B in suo possesso garantiscono infatti dieci voti per ciascun titolo, blindando la sua posizione contro qualsiasi tentativo di scalata o di interferenza da parte degli azionisti di minoranza. Questo schema di governance estremo ha suscitato forti perplessità e critiche da parte di alcuni importanti investitori istituzionali, tra cui il New York State Common Retirement Fund e il fondo pensione californiano CalPERS. In una recente missiva inviata ai vertici della società, i gestori di tali fondi hanno espresso seria preoccupazione per la totale mancanza di responsabilità dei vertici nei confronti della base azionaria. Ciononostante, trattandosi di fondi indicizzati legati passivamente all’andamento del mercato statunitense, essi saranno comunque costretti ad acquistare ingenti quantitativi di azioni non appena il titolo SPCX farà il suo ingresso ufficiale nei principali indici di borsa.

Investimenti in intelligenza artificiale e infrastrutture spaziali

Le ragioni dietro una richiesta di capitale così imponente risiedono nei piani di espansione estremamente ambiziosi che la leadership ha tracciato per il futuro a medio e lungo termine. La società ha esplicitamente dichiarato nel prospetto informativo che i proventi derivanti dalla quotazione verranno canalizzati in via prioritaria verso lo sviluppo di avanzate infrastrutture di intelligenza artificiale. Il mercato dell’intelligenza artificiale è stato identificato come la più grande opportunità commerciale accessibile per l’azienda, richiedendo flussi costanti di capitale per l’acquisto e la gestione di enormi capacità computazionali. In seconda battuta, i fondi sosterranno la crescita dei vettori di lancio di newline generazione, con particolare focus sul programma Starship, e il continuo potenziamento di Starlink, la costellazione satellitare per la fornitura di internet a banda larga a livello globale che conta già milioni di utenti attivi. Una parte significativa della liquidità raccolta, quantificabile in circa 20 miliardi di dollari, dovrà inoltre essere impiegata entro i primi sei mesi per rimborsare un prestito ponte concesso a marzo dalle principali banche d’affari coordinatrici del consorzio di collocamento. Questo finanziamento era stato utilizzato per rifinanziare i debiti derivanti dalle altre attività correlate di Musk, nello specifico la piattaforma social X e la startup innovativa xAI, creando un legame strategico e finanziario molto stretto tra le diverse anime dell’impero tecnologico del miliardario.

Un mercato sfidante tra perdite finanziarie e sogni futuristici

L’accoglienza entusiastica riservata dagli investitori contrasta in modo singolare con la realtà dei bilanci attuali della società, evidenziando come Wall Street stia scommettendo soprattutto su una visione futuristica piuttosto che sui risultati tangibili del presente. Ad oggi, infatti, la compagnia non ha ancora raggiunto la redditività strutturale e continua a registrare perdite operative significative a causa degli enormi costi di ricerca e sviluppo. Nel corso dell’anno fiscale 2025, l’azienda ha riportato una perdita netta di 4,9 miliardi di dollari a fronte di ricavi complessivi per 18,7 miliardi. Il trend negativo è proseguito nel primo trimestre del 2026, periodo che ha visto un ulteriore passivo di 4,3 miliardi di dollari su un fatturato di 4,7 miliardi. Sebbene il gruppo possieda asset solidi valutati circa 102 miliardi di dollari, il carico di debito accumulato ammonta a 60,5 miliardi di dollari. Molti analisti finanziari tracciano un parallelo storico con i primi anni di quotazione di Tesla, anch’essa a lungo in perdita prima di trasformarsi in una macchina da profitti altamente remunerativa. La scommessa degli investitori su SpaceX si basa sulla convinzione che il mercato potenziale dell’azienda sia infinitamente più ampio, includendo non solo i lanci spaziali e la connettività globale, ma anche progetti pionieristici come la creazione di data center orbitali nello spazio e sulla Luna per alimentare l’infrastruttura AI globale, superando i limiti di risorse e spazio presenti sulla Terra.

L’onda delle grandi IPO tecnologiche del 2026

Il monumentale sbarco di SpaceX sui mercati azionari non è un evento isolato, ma si inserisce all’interno di una più ampia e storica accelerazione delle quotazioni nel comparto tecnologico. Il 2026 si sta delineando come l’anno d’oro per i mercati finanziari, trainato da una vera e propria corsa ai capitali pubblici da parte delle aziende leader dell’innovazione. Accanto a questo collocamento, gli operatori finanziari attendono con trepidazione il debutto in borsa di colossi dell’intelligenza artificiale come OpenAI e Anthropic, entrambe accreditate di valutazioni che potrebbero sfiorare il trilione di dollari. Questo simultaneo afflusso di nuove quotazioni, unito a mega-operazioni di emissione azionaria da parte di colossi consolidati como Alphabet, sta immettendo trilioni di dollari di nuovo valore nel mercato azionario statunitense, portandolo a toccare massimi storici continui. Questo scenario rappresenta un test cruciale per valutare la reale capacità di assorbimento del mercato e la sostenibilità delle valutazioni stellari in un momento in cui serpeggia qualche timore di surriscaldamento speculativo. Il successo immediato della raccolta fondi di SpaceX dimostra che, per il momento, la fiducia degli investitori istituzionali verso i progetti visionari e di lungo termine legati alle infrastrutture tecnologiche del futuro rimane salda e vigorosa.