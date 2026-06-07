Per anni la narrazione pubblica è stata letteralmente monopolizzata da un catastrofismo climatico asfissiante, teso a dipingere l’essere umano come un parassita distruttore capace solo di desertificare e cementificare il pianeta. I dati reali, tuttavia, possiedono la straordinaria virtù di smontare le ideologie e restituire la fotografia di una realtà radicalmente opposta. I numeri ufficiali diffusi oggi dimostrano in modo inequivocabile che il nostro Paese sta vivendo una vera e propria rinascita ecologica. Il patrimonio forestale italiano ha infatti compiuto uno storico sorpasso storico, portando l’Italia a diventare a tutti gli effetti una vera e propria nazione forestale.

Secondo i dati inediti emersi dal recente e approfondito rapporto intitolato Foreste in Comune, i boschi della penisola hanno ufficialmente superato la soglia dei centomila chilometri quadrati di estensione complessiva. Si tratta di una cifra impressionante, che si traduce in una realtà geografica chiarissima: oggi le foreste occupano stabilmente più di un terzo dell’intero territorio nazionale. Questo fenomeno di espansione verde ha determinato un punto di svolta epocale, poiché la superficie forestale ha superato in modo definitivo la stessa Superficie Agricola Utilizzata. Per trovare un equilibrio territoriale simile, in cui la natura boschiva predomina sulle terre coltivate dall’uomo, occorre viaggiare indietro nel tempo e ritornare all’epoca del Medioevo. Questo dato storico cancella i toni apocalittici della propaganda ecologista e dimostra come la natura stia riconquistando i propri spazi con una forza monumentale.

Il rapporto Foreste in Comune, promosso attivamente dall’organismo di certificazione Pefc Italia in stretta sinergia con Uncem, Legambiente e il Consorzio Caire, rappresenta la prima indagine socio-economica organica dedicata interamente al patrimonio boschivo dei municipi della penisola, svelando una realtà in forte controtendenza rispetto ai bollettini di sventura ambientale a cui siamo abituati.

Oltre i falsi miti della devastazione ambientale

Questa straordinaria e costante espansione del verde italiano scardina alla radice il dogma della malvagità umana applicata all’ambiente. La retorica dominante descrive costantemente i territori antropizzati come scenari di perenne declino e devastazione, ma la realtà dei fatti evidenzia un processo di rigenerazione biologica spontanea e di coesistenza che merita di essere celebrato. La crescita delle foreste non è un incidente di percorso, bensì il risultato di profondi mutamenti sociali, economici e antropologici che hanno visto l’uomo arretrare da alcune storiche aree di sfruttamento agricolo intensivo e, contemporaneamente, farsi custode più attento e consapevole dei territori collinari e montani del Paese.

La transizione ecologica reale non si realizza attraverso le imposizioni burocratiche o i divieti ideologici, ma si sviluppa attraverso una rinnovata e virtuosa gestione forestale sostenibile. Il territorio italiano, lungi dall’essere un deserto di cemento, si sta trasformando in un immenso laboratorio a cielo aperto dove il bosco cresce, si fortifica e si diversifica. Questo dinamismo vegetale smentisce l’idea di una natura fragile e morente sotto i colpi dell’attività umana, mostrando al contrario una straordinaria resilienza dell’ecosistema e una capacità di adattamento che supera di gran lunga le fosche e infondate previsioni dei modelli climatici più allarmistici.

I primati locali del nuovo record forestale

L’indagine dettagliata scende profondamente nel tessuto dei territori locali per mappare geograficamente questo immenso polmone verde, introducendo per la prima volta parametri scientifici rigorosi come il calcolo esatto dell’indice di boscosità. Questo indicatore fondamentale, che esprime il rapporto matematico diretto tra la superficie coperta da boschi e l’estensione territoriale totale di un singolo comune, ha permesso di isolare dei veri e propri record nazionali di eccezionale valore naturalistico. Il primato assoluto della densità appartiene al piccolo e suggestivo Comune di Marcetelli, situato nella provincia di Rieti, che vanta un tasso di copertura boscosa pari all’incredibile percentuale del novantotto virgola quattro per cento, una condizione in cui la presenza arborea è quasi totalizzante rispetto allo spazio vitale.

Sul versante opposto, se si analizza invece l’estensione geometrica in termini assoluti di territorio verde, il primato nazionale è saldamente detenuto dallo storico Comune di Gubbio, in provincia di Perugia. Il territorio comunale eugubino custodisce la cifra record di oltre 26.804 ettari di pura superficie forestale, un’estensione immensa che testimonia la vastità e la continuità dei complessi boschivi del centro Italia. L’analisi incrociata dei dati non si limita alla mera misurazione geometrica, ma integra questi numeri con i fattori chiave delle moderne politiche della montagna, valutando con attenzione le dinamiche demografiche degli ultimi venti anni, il consumo reale di suolo e i complessi fenomeni di spopolamento e ripopolamento delle aree interne della penisola.

Il valore dei territori montani e la custodia del territorio

La distribuzione geografica di questo immenso tesoro verde non è affatto casuale e rivela una verità geopolitica fondamentale per il futuro della nazione. Oltre i tre quarti delle foreste italiane risultano infatti strettamente concentrate all’interno dei territori dei Comuni montani. Questa specifica evidenza statistica racconta meglio di qualsiasi argomentazione teorica il ruolo assolutamente cruciale e insostituibile svolto dalle comunità d’alta quota nella concreta tutela del capitale naturale del Paese. I boschi di montagna non sono semplicemente un elemento paesaggistico ed estetico di indubbio fascino, ma rappresentano delle vere e propri infrastrutture naturali in grado di generare ricchezza ecologica continua per l’intera collettività nazionale.

Le foreste italiane garantiscono quotidianamente l’erogazione di complessi e vitali servizi ecosistemici che vanno dalla purificazione naturale dell’aria alla fondamentale regolarizzazione dei cicli idrologici, fino alla protezione strutturale dal dissesto idrogeologico. Risulta quindi evidente la necessità impellente di rafforzare gli strumenti attuali di governance territoriale per supportare in modo concreto e duraturo quelle comunità umane che vivono in montagna e che agiscono come veri e propri custodi storici di questi patrimoni. Il lavoro analitico svolto dagli esperti mette finalmente a disposizione dell’opinione pubblica una mappa della realtà scientifica, un viaggio documentato in un’Italia che cresce, si rigenera e fiorisce alla faccia di ogni ingiustificato catastrofismo.