L’Italia traccia la rotta del futuro tra nucleare, Transizione 5.0 e space economy

Dalla Luna al nucleare, passando per il consolidamento della Transizione 5.0 e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. In un’intervista rilasciata a Milano Finanza, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, delinea la strategia industriale italiana per affrontare le sfide geopolitiche ed energetiche globali. Il focus centrale dell’azione governativa si concentra sulla necessità di garantire la piena autonomia strategica del Paese, rafforzando la competitività del sistema produttivo nazionale e ponendo le basi per una crescita sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata.

La svolta della flessibilità energetica in Europa

Il Ministro rivendica il successo italiano a livello comunitario nel riconoscimento della flessibilità energetica, equiparando energia, sicurezza e difesa come “fondamento delle nostre libertà”. La decisione dell’Ue di riconoscere uno spazio di flessibilità ai Paesi membri per contrastare lo shock energetico derivante dalla guerra in Iran trova il pieno plauso del capo del dicastero di Via Veneto, il quale evidenzia come l’azione diplomatica nazionale abbia modificato profondamente l’approccio delle istituzioni di Bruxelles.

A tal proposito, il Ministro Urso ha dichiarato testualmente: “È sicuramente un successo dell’Italia, che ancora una volta riesce a far prevalere la ragione in Europa. E soprattutto così si riconosce finalmente il principio che energia, sicurezza e difesa stanno sullo stesso piano, perché sono il fondamento delle nostre libertà“. Questo cambio di rotta si è reso essenziale alla luce dei recenti stravolgimenti geopolitici che hanno colpito direttamente le rotte di approvvigionamento e i mercati globali. Sempre secondo quanto affermato dal Ministro, “l’invasione russa dell’Ucraina prima e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno riaffermato la priorità assoluta del fronte energetico per la sicurezza nazionale, la competitività delle imprese e la difesa delle nostre libertà“.

Il ritorno al nucleare e il record delle energie rinnovabili

Sul fronte interno, Urso definisce il via libera alla legge delega sul nucleare come una “svolta storica” necessaria per garantire autonomia strategica e ridurre la dipendenza dall’estero. Questo provvedimento intende diversificare strutturalmente il paniere energetico dell’Italia, offrendo una fonte di generazione continua, stabile e pulita in grado di supportare il tessuto manifatturiero e industriale nei prossimi decenni. Nonostante le resistenze ideologiche che spesso accompagnano il dibattito pubblico su questi temi, il Ministro sottolinea con forza i record raggiunti nel comparto delle rinnovabili: nel 2025 il fotovoltaico ha coperto oltre il 40% della domanda elettrica nazionale, a dimostrazione di una transizione ecologica che procede a ritmi serrati e con risultati concreti sul territorio.

Carburanti e accise mobili per tutelare famiglie e imprese

Per quanto riguarda il caro-carburanti, il Governo proseguirà con strumenti calibrati sull’andamento del mercato, utilizzando il meccanismo delle accise mobili per tutelare famiglie e imprese senza gravare sui conti pubblici. L’esecutivo monitora costantemente l’evoluzione dei prezzi alla pompa per evitare che le tensioni internazionali si scarichino sul potere d’acquisto dei cittadini e sulla competitività delle aziende.

In merito al taglio delle accise sui carburanti, Urso ha spiegato nel dettaglio lo scenario attuale affermando: “Avevamo sin dall’inizio annunciato che sarebbe stata una misura temporanea, di volta in volta prorogata se necessario, al fine di contrastare l’impatto del costo del carburante sull’inflazione. Registro che sia il gasolio sia la benzina sono oggi sotto i 2 euro, in progressiva riduzione. In questo contesto credo che occorra proseguire con strumenti sempre più calibrati sull’andamento reale del mercato, soprattutto a beneficio delle famiglie, della filiera dell’autotrasporto e delle imprese per le quali il prezzo dell’energia incide maggiormente sui costi produttivi.” La strategia finanziaria prevede dunque un uso flessibile dei flussi fiscali derivanti dall’aumento dei prezzi. “Su eventuali proroghe del taglio delle accise, como previsto dal decreto-legge, sta lavorando il ministero dell’Economia e delle Finanze, considerando l’extragettito Iva registrato, in modo da destinare le maggiori entrate generate dai rincari a un beneficio diretto per cittadini e imprese, senza aggravare i conti pubblici“, ha specificato il Ministro.

Transizione 5.0 diventa strutturale con quasi dieci miliardi

Il Piano Transizione 5.0 viene confermato come una misura di enorme successo, con oltre ventimila imprese coinvolte. Per dare stabilità e certezze a lungo termine agli investimenti privati, il Governo ha deciso di rendere la misura strutturale e triennale, mobilitando quasi dieci miliardi di euro di risorse nazionali e adottando lo strumento dell’iperammortamento per superare i vincoli europei. Oltre alla digitalizzazione e all’efficientamento energetico dei processi industriali, Urso punta su settori decisivi come la farmaceutica, la blue economy e l’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai data center e al calcolo quantistico, elementi considerati fondamentali per la sovranità tecnologica del Paese.

La space economy e la conquista italiana della Luna

Lo Spazio si conferma il vero motore della crescita per l’economia dell’innovazione e dell’alto valore aggiunto. In tre anni il fatturato del comparto della space economy è balzato da 1,9 a 3,1 miliardi di euro, con quasi 9.000 addetti e un impegno pubblico complessivo di 7,8 miliardi di euro al 2028. L’Italia, prima in Europa a dotarsi di una legge nazionale sullo spazio, punta ora in modo deciso a una costellazione satellitare europea in orbita bassa per garantire la sicurezza assoluta delle comunicazioni nazionali ed europee. “Lo spazio non è più soltanto ricerca: è industria, sicurezza, autonomia“, ha ribadito Urso per sintetizzare la valenza geopolitica del settore.

Il futuro prossimo vede l’Italia protagonista assoluta della missione Artemis guidata della NASA. L’accordo strategico internazionale prevede la partecipazione attiva di due astronauti italiani e la realizzazione, interamente all’interno del distretto tecnologico di Torino, del modulo abitativo destinato alla superficie lunare. Si tratta di un traguardo straordinario che il Ministro definisce con profondo orgoglio “un sogno che si avvera grazie alla tecnologia italiana“, proiettando ufficialmente l’eccellenza industriale del Made in Italy oltre i confini terrestri.