Lo scontro tra S&P Global ed Elon Musk: SpaceX non entrerà subito nell’S&P 500 nonostante l’IPO del secolo

Nel panorama dei mercati finanziari globali, l’imminente sbarco in borsa di SpaceX si preannuncia come l’evento finanziario del decennio. Tuttavia, il debutto sul mercato pubblico ha innescato uno scontro regolamentare senza precedenti tra l’eclettico miliardario Elon Musk e i guardiani dei principali indici di Wall Street. Secondo quanto rivelato da un’autorevole inchiesta dell’agenzia di stampa Reuters, la società S&P Global ha ufficialmente confermato che non modificherà le proprie linee guida per consentire un accesso accelerato, noto come procedura di fast entry, all’interno dei suoi indici principali. Questa decisione crea una frattura immediata con le ambizioni di SpaceX, la cui quotazione ufficiale è prevista per la prossima settimana, delineando uno scenario in cui le regole tradizionali della finanza istituzionale si scontrano con le dinamiche di crescita dirompenti della cosiddetta space economy. Elon Musk ha cercato in ogni modo di riscrivere le regole tradizionali delle offerte pubbliche iniziali, spingendo per un’inclusione immediata negli indici azionari di riferimento, ma si è trovato di fronte al muro alzato da uno dei comitati di monitoraggio più rigidi al mondo.

Il no di S&P Global alla deroga per capitalizzazione di mercato

Il nucleo della disputa risiede nella rigidità dei criteri di ammissione adottati per il celebre paniere S&P 500, il benchmark che traccia l’andamento delle cinquecento aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. In una nota ufficiale ripresa dalle principali testate finanziarie mondiali, il fornitore di indici ha chiarito che eventuali eccezioni relative alla vitalità finanziaria, al periodo di stagionatura post-quotazione e al fattore di peso investibile non devono essere concesse esclusivamente sulla base della capitalizzazione di mercato. Questa dichiarazione rappresenta un netto respingimento della proposta di allentamento dei requisiti che era stata messa sotto osservazione nei mesi precedenti. S&P Global ha scelto di mantenere fermi i propri standard qualitativi, precisando che l’inclusione automatica o accelerata per le aziende con valutazioni multimiliardarie rischia di compromettere l’integrità e la stabilità dell’indice stesso. Di conseguenza, mentre i canali ufficiali si preparano ad accogliere il titolo, il paniere dell’S&P 500 rimarrà temporaneamente precluso a SpaceX, la quale dovrà invece accontentarsi dell’inserimento in indici più ampi e meno restrittivi, come l’S&P Total Market Index e il Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, dove i requisiti sul flottante azionario sono stati parzialmente rimodulati.

I numeri di un’IPO record e il paradosso dei conti in rosso

La fermezza dimostrata da S&P Global appare ancor più significativa se si analizzano le dimensioni dell’operazione finanziaria orchestrata da Elon Musk. SpaceX punta a raccogliere la cifra astronomica di 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di oltre 555 milioni di azioni a un prezzo fissato di 135 dollari per ciascun titolo. Se l’obiettivo venisse raggiunto, si tratterebbe della più grande offerta pubblica iniziale della storia economica globale, superando di gran lunga il primato stabilito dal colosso petrolifero Saudi Aramco nel 2019. Una simile operazione attribuirebbe a SpaceX una valutazione complessiva compresa tra 1.750 e 1.770 miliardi di dollari, posizionandola istantaneamente tra le prime dieci aziende di maggior valore quotate negli Stati Uniti. Tuttavia, il paradosso che spaventa i regolatori risiede nei bilanci interni della compagnia aerospaziale. Nonostante i successi commerciali dei razzi Falcon e della costellazione satellitare Starlink, SpaceX continua a registrare pesanti perdite operative a causa degli ingenti investimenti nell’infrastruttura aerospaziale e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale applicata ai data center orbitali. I documenti depositati indicano che la società ha chiuso l’ultimo anno fiscale con una perdita netta di svariati miliardi di dollari su un fatturato di oltre 18 miliardi. Le regole attuali dell’S&P 500 richiedono tassativamente che un’azienda sia in utile secondo i principi contabili GAAP sia nell’ultimo trimestre sia su base cumulativa nei dodici mesi precedenti, un requisito che SpaceX non è al momento in grado di soddisfare.

La spaccatura tra i colossi degli indici e la mossa del Nasdaq

La decisione restrittiva di S&P Global mette in luce una profonda divergenza strategica all’interno del mondo dei fornitori di indici finanziari globali. A differenza del rigore mostrato dall’S&P 500, altri importanti operatori di mercato hanno deciso di modificare tempestivamente i propri regolamenti interni pur di accaparrarsi il prestigio di includere immediatamente il colosso di Elon Musk. Il mercato azionario Nasdaq, ad esempio, ha implementato nuove linee guida specifiche che consentono alle società con una capitalizzazione di mercato titanica di fare il loro ingresso nell’indice Nasdaq-100 dopo appena quindici giorni di negoziazione sul mercato pubblico, aggirando i vincoli storici legati al flottante minimo. Anche il fornitore britannico FTSE Russell sta valutando l’introduzione di procedure simili per facilitare l’ingresso accelerato delle nuove megacapitalizzazioni legate all’intelligenza artificiale e alla tecnologia avanzata. Questa spaccatura evidenzia come alcuni listini considerino essenziale la massima rappresentatività immediata del mercato reale, mentre altri preferiscano tutelare la continuità metodologica e la protezione degli investitori da eccessive volatilità legate a titoli non ancora consolidati dal punto di vista della redditività.

Il controllo assoluto del fondatore e i rischi di governance

Un altro elemento cruciale che ha spinto gli analisti e i gestori di fondi a guardare con cautela alla quotazione di SpaceX riguarda la complessa struttura di governance societaria e il potere decisionale concentrato nelle mani del suo fondatore. All’interno del prospetto informativo modificato e presentato alla Securities and Exchange Commission, emerge chiaramente come Elon Musk intenda mantenere un controllo ferreo sul destino dell’azienda anche dopo l’ingresso del capitale pubblico. Grazie a una struttura azionaria a doppia classe, in cui le azioni di classe B conferiscono ben dieci voti per ogni singolo titolo posseduto, il celebre imprenditore manterrà oltre l’ottantadue per cento del potere di voto complessivo all’interno del consiglio di amministrazione. Questa immensa concentrazione di potere riduce significativamente la capacità di influenza dei futuri azionisti di minoranza, sollevando dubbi legittimi tra i comitati di gestione degli indici istituzionali, storicamente restii a premiare aziende con un livello di controllo centralizzato così estremo. Molti esperti di Wall Street sottolineano come la governance di SpaceX sia strutturata specificamente per tutelare la visione a lungo termine del suo fondatore, focalizzata sulla colonizzazione di Marte e sull’espansione dei sistemi multiplanetari, una strategia affascinante che tuttavia contrasta frequentemente con l’esigenza di profitti immediati e stabili richiesta dai mercati finanziari tradizionali.

Le implicazioni per gli investitori e il ruolo dei grandi istituti finanziari

Il rinvio dell’ingresso di SpaceX all’interno dell’S&P 500 comporta conseguenze immediate e rilevanti per la vasta platea dei risparmiatori e per i grandi gestori di fondi indicizzati. I fondi d’investimento a gestione passiva e i replicanti ETF legati all’S&P 500 non saranno obbligati ad acquistare massicciamente le azioni della società aerospaziale nei primi giorni di negoziazione, riducendo quella pressione d’acquisto artificiale che solitamente accompagna le inclusioni eccellenti. Ciononostante, l’entusiasmo che circonda questa quotazione rimane altissimo, alimentato anche dall’attivismo delle grandi banche d’affari di Wall Street incaricate di guidare il collocamento dei titoli. Istituti prestigiosi come JPMorgan e Morgan Stanley hanno organizzato massicci eventi promozionali rivolti a migliaia di clienti facoltosi, mentre Goldman Sachs ha persino esposto modelli in scala dei razzi di SpaceX nei propri uffici di Manhattan per stimolare la domanda degli investitori istituzionali. La decisione di S&P Global di restare ancorata a un modello basato sulle regole e sulla redditività cumulativa è stata lodata da molti analisti per la sua capacità di preservare la credibilità degli indici storici, ma sposta l’attenzione dei mercati verso canali alternativi e strumenti di investimento diretti, confermando che la corsa allo spazio della finanza globale ha appena ridefinito i suoi confini originari.