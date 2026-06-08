Lo spazio al servizio dello sviluppo: ESA e EBRD firmano uno storico accordo per rivoluzionare la finanza d’impatto attraverso l’osservazione della Terra

L’integrazione delle tecnologie aerospaziali avanzate nei meccanismi della macroeconomia internazionale segna una svolta decisiva per l’efficacia e il monitoraggio dei progetti di sviluppo globali. Sabato 6 giugno, nel quadro del Meeting Annuale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) svoltosi in Lettonia, è stata formalizzata un’alleanza strategica di portata storica con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). La firma di questo accordo decreta ufficialmente l’inizio di una nuova era di cooperazione bilaterale, interamente focalizzata sulla promozione e sull’avanzamento dell’uso dei dati e dei servizi di osservazione della Terra applicati alle iniziative di sviluppo e alla finanza d’impatto.

Un accordo strategico per il futuro dello sviluppo globale

Il protocollo d’intesa stabilisce con precisione la ferma volontà di ESA e EBRD di esplorare in modo ancora più approfondito aree di mutuo interesse per dare vita a collaborazioni strutturate e durature. Questo traguardo istituzionale non rappresenta un punto di partenza isolato, bensì l’evoluzione naturale e il coronamento di un periodo esplorativo durato circa due anni, durante il quale sono state già avviate con successo le prime cruciali attività pilota, tra le quali si distingue in modo particolare il coinvolgimento proattivo all’interno del rinomato programma EBRD Green Cities. Le linee di azione congiunte definite per il futuro si concentreranno specificamente sull’utilizzo strategico dei dati di osservazione della Terra ottenuti dallo spazio per ottimizzare l’efficienza operativa e amplificare l’impatto reale di tutti gli interventi sul territorio e delle complesse operazioni di sviluppo finanziate dall’EBRD.

Dalla sperimentazione sul campo all’integrazione operativa nei progetti economici

La rinnovata sinergia interistituzionale affronterà in maniera sistematica una vasta serie di problematiche cruciali per l’agenda economica globale, accompagnando l’intero ciclo di vita delle opere finanziate. L’accordo coprirà l’avanzamento dell’uso dei dati satellitari e dei servizi derivati in ogni singola fase dei progetti di sviluppo, a partire dalle fasi preliminari di ricerca scientifica e di sviluppo del prodotto, proseguendo attraverso la concreta implementazione sul campo, fino a giungere al monitoraggio continuo e alla fondamentale valutazione finale dell’impatto generato. Accanto agli aspetti prettamente operativi, l’alleanza promuoverà intensamente lo scambio e la condivisione delle conoscenze, il potenziamento delle competenze tramite attività di capacity building, la mobilitazione strategica delle risorse e una serie di programmi di divulgazione e outreach volti a rafforzare l’adozione delle tecnologie di osservazione della Terra come pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile.

Le dichiarazioni dei vertici istituzionali sul valore della cooperazione

L’assoluta rilevanza di questa intesa e il suo potenziale trasformativo per le economie globali sono stati chiaramente rimarcati dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate dai massimi rappresentanti dei due enti. Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha espresso il proprio entusiasmo sottolineando la valenza del coordinamento tra istituzioni europee con le seguenti parole: “Questa partnership con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo riflette la forza della cooperazione europea nell’affrontare le sfide globali. Lavorando insieme, possiamo sbloccare ulteriormente il potenziale dei dati e dei servizi di osservazione della Terra, assicurando che siano pienamente integrati nelle iniziative di sviluppo che producono un impatto nel mondo reale. I programmi di osservazione della Terra dell’ESA sono progettati esattamente per questo scopo: trasformare la conoscenza basata sullo spazio in intuizioni fruibili che supportino lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutto il mondo.”

Allo stesso modo, Mark Bowman, Vicepresidente per le Politiche e i Partenariati dell’EBRD, ha rimarcato l’importanza dell’accordo dal punto di vista operativo e l’ampia diffusione delle tecnologie digitali nelle attività correnti dell’istituto finanziario affermando: “Siamo molto lieti di formalizzare il nostro intento condiviso di cooperare con l’Agenzia Spaziale Europea, a seguito di diverse esercitazioni pilota. I dati satellitari sono ampiamente utilizzati in diversi settori in cui la Banca opera – dalla valutazione degli effetti del cambiamento climatico al sostegno di progetti infrastrutturali e agricoli. Non vediamo l’ora di continuare a estendere la loro applicazione ai nostri clienti e paesi di operazione.”

Le tappe della firma e i protagonisti della cooperazione istituzionale

Il percorso formale che ha condotto alla sigla definitiva dell’intesa ha visto il compimento di passaggi istituzionali ben definiti nel corso delle ultime settimane. La lettera d’intenti (LOI) è stata inizialmente firmata in modalità digitale all’inizio di questo mese da Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, e da Mark Bowman, Vicepresidente per le Politiche e i Partenariati dell’EBRD. Successivamente, questo primo atto digitale è stato coronato da una cerimonia di firma svoltasi di persona a Riga, in Lettonia, sabato 6 giugno, in concomitanza con il meeting annuale dell’EBRD. Durante questo evento pubblico, Rune Floberghagen, Responsabile del Dipartimento di Azione per il Clima, Sostenibilità e Scienza dell’ESA, ha confermato formalmente l’accordo di partenariato a fianco di Melis Ekmen Tabojer, Direttrice Generale per le Politiche, la Strategia e la Consegna dell’EBRD, sancendo l’avvio operativo di un’alleanza destinata a definire nuovi standard per il futuro della finanza d’impatto e della lotta al cambiamento climatico.